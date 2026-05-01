Pit-Cnt denunció a Israel por el secuestro de uruguayos de la Flotilla Global Sumud

“Si están viendo este video es porque fuimos secuestrados”, dijeron los uruguayos en un video que fue emitidos durante el acto del Pit-Cnt de este viernes 1° de mayo.

Flotilla PIT-CNT se pronunció sobre el asalto a la flotilla captura

El comunicado de Cancillería

Al mismo tiempo, Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado sobre la situación de los integrantes de la flotilla, y en particular de los uruguayos.

“La Cancillería ha venido siguiendo de cerca la situación de la Flotilla Global Sumud y ha mantenido un diálogo directo desde el primer día con representantes del Pit-Cnt y organizaciones sociales que están en contacto con integrantes uruguayos de la flotilla. Asimismo, se ha venido coordinando internamente con las Embajadas de la República en Israel y Grecia”, dice el comunicado de la Cancillería uruguaya.

El reporte ministerial detalló que “la información oficial recibida indica que casi la totalidad de la tripulación de la flotilla ha sido desembarcada en la isla de Creta. Asimismo, la Unidad de Gestión de Urgencias de la Cancillería griega ha informado a nuestros representantes en aquel país, que la totalidad de los tripulantes se encuentran siendo trasladados al hospital de la capital de Creta a efectos de realizar una evaluación del estado de salud”.

“Se continuará siguiendo de cerca esta situación, abogando por la integridad física y moral de los integrantes de la flotilla, con particular atención a los ciudadanos uruguayos, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, en el ejercicio de una acción pacífica con propósitos humanitarios ante la grave situación que persiste en la Franja de Gaza a pesar del cese al fuego acordado en Octubre de 2025”, concluye el comunicado de Cancillería.