Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Pit-Cnt | flotilla |

Cancillería emitió comunicado

Pit-Cnt denunció a Israel por el secuestro de uruguayos de la Flotilla Global Sumud

Dirigentes del Pit-Cnt denunciaron el secuestro de dos uruguayos integrantes de la Flotilla Global Sumud que transportaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Pit-Cnt denunció secuestro de uruguayos de la Flotilla humanitaria para Gaza (Palestina).

Pit-Cnt denunció secuestro de uruguayos de la Flotilla humanitaria para Gaza (Palestina).

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Durante el acto por el Día de los Trabajadores este viernes 1° de mayo, varios dirigentes del Pit-Cnt denunciaron que "dos compañeros" y dirigentes fueron “secuestrados por el ejército de Israel” cuando iban en la Flotilla Global Sumud hacia la Franja de Gaza con el objetivo “abrir un corredor humanitario”, dijo el vicepresidente de la central sindical, Javier Díaz.

Piden explicaciones a Israel por la Flotilla secuestrada

Esta situación también fue denunciada en las oratorias de otros dirigentes como Nathalie Barbé y José Lorenzo López.

López, denunció el secuestro de Daniela López y Jorge Vignolo, dos de los 180 integrantes de la Flotilla Global Sumud que cuenta con 21 embarcaciones para llevar ayuda humanitaria, y exigió explicaciones inmediatas a la embajada de Israel.

Si están viendo este video es porque fuimos secuestrados”, dijeron los uruguayos en un video que fue emitidos durante el acto del Pit-Cnt de este viernes 1° de mayo.

Flotilla
PIT-CNT se pronunció sobre el asalto a la flotilla

PIT-CNT se pronunció sobre el asalto a la flotilla

El comunicado de Cancillería

Al mismo tiempo, Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado sobre la situación de los integrantes de la flotilla, y en particular de los uruguayos.

La Cancillería ha venido siguiendo de cerca la situación de la Flotilla Global Sumud y ha mantenido un diálogo directo desde el primer día con representantes del Pit-Cnt y organizaciones sociales que están en contacto con integrantes uruguayos de la flotilla. Asimismo, se ha venido coordinando internamente con las Embajadas de la República en Israel y Grecia”, dice el comunicado de la Cancillería uruguaya.

El reporte ministerial detalló que “la información oficial recibida indica que casi la totalidad de la tripulación de la flotilla ha sido desembarcada en la isla de Creta. Asimismo, la Unidad de Gestión de Urgencias de la Cancillería griega ha informado a nuestros representantes en aquel país, que la totalidad de los tripulantes se encuentran siendo trasladados al hospital de la capital de Creta a efectos de realizar una evaluación del estado de salud”.

Se continuará siguiendo de cerca esta situación, abogando por la integridad física y moral de los integrantes de la flotilla, con particular atención a los ciudadanos uruguayos, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, en el ejercicio de una acción pacífica con propósitos humanitarios ante la grave situación que persiste en la Franja de Gaza a pesar del cese al fuego acordado en Octubre de 2025”, concluye el comunicado de Cancillería.

Temas

Te puede interesar