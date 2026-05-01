Así se jugará la penúltima fecha del Apertura que ya tiene campeón

Otra de las sensaciones de este Apertura, Depoirtivo Maldonado, visitará a un Cerro muy necesitado en los promedios. El albiceleste deberá ganar y mirar de reojo lo que pase en el Viera en dónde Liverpool recibirá a Danubio.
Pensando en la tabla baja, Wanderers visita a Juventud que hoy está último en la tabla, mientras que Progreso recibirá a Cerro Largo en un choque muy importante para ambos equipos que necesitan sumar.
Así va la penúltima fecha del Apertura
Sábado 2 de mayo
12:30 - Juventud vs Wanderers
- Parque Artigas
- Javier Bargos - Yimmy Álvarez (VAR)
15:30 - Cerro vs Deportivo Maldonado
- Estadio Luis Tróccoli
- Bruno Sacarelo - Antonio García (VAR)
18:30 - Liverpool vs Danubio
- Parque Viera
- Gustavo Tejera - Leodán González (VAR)
Domingo 3 de mayo
09:30 - Progreso vs Cerro Largo
- Parque Paladino
- Javier Feres - Christian Ferreyra (VAR)
12:00 - Boston River vs Central Español
- Estadio Campeones Olímpicos
- Esteban Guerra - Daniel Rodríguez (VAR)
15:30 - Racing vs MC Torque
- Parque Roberto
- Andrés Matonte - Daniel Fedorczuk (VAR)
20:00 - Albion vs Nacional
- Estadio Centenario
- Hernán Heras - Andrés Cunha (VAR)
Lunes 4 de mayo
19:30 - Peñarol vs Defensor Sporting
- Estadio Campeón del Siglo
- Mathías de Armas - Diego Dunajec (VAR)