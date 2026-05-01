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Deportes Apertura | Club Atlético Peñarol | Nacional

se va la 14

Así se jugará la penúltima fecha del Apertura que ya tiene campeón

Racing celebrará la obtención del Apertura el domingo cuando reciba en el Parque Roberto a MC Torque, partido que tiene entradas agotada.

Nicolás Sosa, campeón del Apertura con Racing.

Nicolás Sosa, campeón del Apertura con Racing.

 @RacingClubUru
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Este sábado con dos partidos, se va a estar abriendo la penúltima fecha del Torneo Apertura, en la que Racing ya se coronó campeón. El Colegio de Árbitros dio a conocer las designaciones con la sorpresa de que Bruno Sacarelo fue designado tras el polémico partido entre Racing y Wanderers.

El campeón, Racing, festejará con su gente el día domingo cuando reciba a MC Torque. Los cerveceros buscarán seguir sumando para pensar en la tabla anual, mientras que el ciudadano afrontará el partido entre dos encuentros por Copa Sudamericana.

Peñarol y Nacional necesitan de manera urgente cambiar la pisada en el plano local, y deberán hacerlo con triunfos. El carbonero recibirá a Defensor Sporting mientras que los tricolores tendrán un encuentro muy atractivo ante Albion.

Otra de las sensaciones de este Apertura, Depoirtivo Maldonado, visitará a un Cerro muy necesitado en los promedios. El albiceleste deberá ganar y mirar de reojo lo que pase en el Viera en dónde Liverpool recibirá a Danubio.

Pensando en la tabla baja, Wanderers visita a Juventud que hoy está último en la tabla, mientras que Progreso recibirá a Cerro Largo en un choque muy importante para ambos equipos que necesitan sumar.

Así va la penúltima fecha del Apertura

Sábado 2 de mayo

12:30 - Juventud vs Wanderers

  • Parque Artigas
  • Javier Bargos - Yimmy Álvarez (VAR)

15:30 - Cerro vs Deportivo Maldonado

  • Estadio Luis Tróccoli
  • Bruno Sacarelo - Antonio García (VAR)

18:30 - Liverpool vs Danubio

  • Parque Viera
  • Gustavo Tejera - Leodán González (VAR)

Domingo 3 de mayo

09:30 - Progreso vs Cerro Largo

  • Parque Paladino
  • Javier Feres - Christian Ferreyra (VAR)

12:00 - Boston River vs Central Español

  • Estadio Campeones Olímpicos
  • Esteban Guerra - Daniel Rodríguez (VAR)

15:30 - Racing vs MC Torque

  • Parque Roberto
  • Andrés Matonte - Daniel Fedorczuk (VAR)

20:00 - Albion vs Nacional

  • Estadio Centenario
  • Hernán Heras - Andrés Cunha (VAR)

Lunes 4 de mayo

19:30 - Peñarol vs Defensor Sporting

  • Estadio Campeón del Siglo
  • Mathías de Armas - Diego Dunajec (VAR)

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