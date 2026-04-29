Hasta el momento, la campaña de MC Torque en la Copa Sudamericana es muy buena. Tiene puntaje perfecto y hoy buscará dar un paso fundamental en su objetivo por acceder a la próxima fase, cuando se enfrente a Deportivo Riestra en Argentina.
por seguir arriba
MC Torque enfrenta a Deportivo Riestra por dar un paso fundamental en la Sudamericana
Los dirigidos por Marcelo Méndez tienen puntaje perfecto, y esta tarde desde las 19:00 horas, intentarán mantenerse en lo más alto y soñar con la clasificación.