Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Deportivo Riestra |

por seguir arriba

MC Torque enfrenta a Deportivo Riestra por dar un paso fundamental en la Sudamericana

Los dirigidos por Marcelo Méndez tienen puntaje perfecto, y esta tarde desde las 19:00 horas, intentarán mantenerse en lo más alto y soñar con la clasificación.

MC Torque visita a Deportivo Riestra por la Sudamericana.

MC Torque visita a Deportivo Riestra por la Sudamericana.

 Andres Pina / Photosport FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Hasta el momento, la campaña de MC Torque en la Copa Sudamericana es muy buena. Tiene puntaje perfecto y hoy buscará dar un paso fundamental en su objetivo por acceder a la próxima fase, cuando se enfrente a Deportivo Riestra en Argentina.

El partido, que comenzará a las 19:00 horas, se disputará en el Estadio Pedro Bidegain de la vecina orilla. El ecuatoriano Bryan Loayza será el árbitro del encuentro, siendo asistido por Ricardo Baren, Juan Aguiar y Yerson Zambrano. En el VAR estarán sus compatriotas Gabriel González y Luis Quiroz.

Los dirigidos por Marcelo Méndez empezaron con el pie derecho la fase de grupo con dos victorias muy importantes que hoy lo tienen como los líderes. Segundo aparece Gremio con tres unidades, cerrando con un punto Deportivo Riestra y Palestino.

Posibles alineaciones de MC Torque y Deportivo Riestra

Para esta noche, Marcelo Méndez saldría a la cancha con Franco Torgnascioli, Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera, Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Esteban Obregón, Salomón Rodríguez y Ramiro Lecchini.

Por el lado de Deportivo Riestra, el entrenador Guillermo Duró, jugaría con Ignacio Arce, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Miguel Barbieri, Rodrigo Saavedra, Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía, Gabriel Obredor, Ángel Stringa y Gonzalo Flores.

Temas

Te puede interesar