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Sociedad 1° de Mayo |

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1° de mayo: acto del PIT-CNT ocasionará afectaciones en la circulación vehicular

El acto por el 1° de mayo se realizará este viernes, desde las 10 horas, en la esquina de Avenida del Libertador y Ramón Escobar, a espaldas del Palacio Legislativo.

1° de mayo: acto del PIT-CNT ocasionará afectaciones en la circulación vehicular.

1° de mayo: acto del PIT-CNT ocasionará afectaciones en la circulación vehicular.

 Gastón Britos / FocoUy
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Debido a esta actividad, se implementarán modificaciones en la circulación vehicular por la instalación del escenario y la organización del evento, que prevé una importante asistencia de público. Avenida del Libertador y las calles transversales comprendidas entre el Palacio Legislativo y Pozos del Rey se verán afectadas durante varios días.

Las primeras limitaciones al tránsito comenzaron a regir este miércoles, desde las 08 horas, en las cercanías del punto donde se montará la estructura principal.

Para el jueves, en tanto, se incrementarán los cortes y desvíos en las arterias laterales, con el objetivo de completar el armado del escenario y asegurar condiciones adecuadas tanto para los trabajadores involucrados en la instalación como para quienes concurran a la actividad.

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