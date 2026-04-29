El PIT-CNT realizará este viernes 1° de mayo su acto central por el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, que comenzará a las 10 horas, en la intersección de Avenida del Libertador y Ramón Escobar, detrás del Palacio Legislativo.
Información importante
1° de mayo: acto del PIT-CNT ocasionará afectaciones en la circulación vehicular
El acto por el 1° de mayo se realizará este viernes, desde las 10 horas, en la esquina de Avenida del Libertador y Ramón Escobar, a espaldas del Palacio Legislativo.