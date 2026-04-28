Escándalo en Cerro: hincha denunció estar en lista negra por hablar "en contra de la gestión"

"Somos varios los que estamos en esta situación porque nos hemos mostrado en contra de la actual gestión de Cerro. Me he manifestado en redes sociales y por eso la directiva sabe que no estoy a favor de ellos", sostuvo.

"A medida que van identificando gente que no está de acuerdo con su gestión los ponen en la lista negra para que no puedan ingresar a los partidos. No hicimos nada más que pensar distinto a ellos y están buscando una reacción por parte de los hinchas para que se pudra todo", agregó

Pereira contó que dejó de ser socio del club “ porque no quiero darle ni un solo peso a esta dirigencia que nadie sabe qué hacen con esa plata" y adelantó que se reunirá con abogados para llevar a la justicia esta situación relatada.

Denuncias de amenazas y clima de hostilidad

Desde la denuncia presentada ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el ambiente se volvió muy hostil. Son varias las denuncias de hinchas de Cerro sobre amenazas recibidas por parte de allegados al club. "Tengo conocidos que fueron parte de la denuncia contra el club y recibieron llamadas con amenazas contra ellos", agregó Pereira.

Durante la entrevista, aseguró que la actual dirigencia “se metió a prepo” en el club y que “alguna ganancia están sacando porque dicen que están en ruinas pero siguen ahí”.

Los operativos de seguridad en los partidos de alto riesgo

Diego Pereira mostró su disconformidad con el accionar de la seguridad en los partidos de alto riesgo. Contó que es un hincha que va a “todas las canchas” y pese a que algunos piden la intervención de la policía en las tribunas, para él “es lo peor que puede pasar”.

"No somos carmelitas descalzas, pero somos gente de bien. A nosotros la policía nos prepotea, nos empujan y reprimen sin tener en cuenta si son niños, mujeres embarazadas, familias o la gente violenta", relató.