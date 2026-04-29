Boston River cayó en Chile y quedó al borde de la eliminación

El sastre no pudo contra O'Higgins, cayó 2 a 0 y ahora necesita un milagro para poder avanzar en la Copa Sudamericana.

Boston River prácticamente eliminado de la Sudamericana.

 Jorge Loyola / Photosport / FocoUy
Durísima derrota de Boston River como visitante ante O'Higgins por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En Chile, el sastre cayó por 2 a 0 ante el elenco trasandino y de esta manera quedó al borde de la eliminación.

El partido se abrió muy rápido, y antes de los cuatro minutos los locales se pusieron en ventaja. Martín Sarrafiore tomó la pelota dentro del área, enganchó y sacó un derechazo contra el primer palo que nada pudo hacer Bruno Antúnez para desviar la pelota. El sastre no bajó los brazos y fue en busca del empate pero sin lograr destrabar la sólida defensa trasandina.

En el segundo tiempo todo cambió y los dirigidos por Ignacio Ithurralde desaparecieron del partido. O'Higgins fue muy superior en el complemento, logrando ampliar la ventaja a través de Francisco González. La diferencia pudo haber sido mayor.

El equipo uruguayo terminó el partido con nueve futbolistas, por las insólitas expulsiones de Jairo O'Neill y Leandro Suhr, que en distintos momentos del partido agredieron a futbolistas rivales.

Boston River aún no pudo sumar en la fase de grupos y sus posibilidades de seguir en competencia cada vez son más escasas.

Grupo C: San Pablo 7, O'Higgins 6, Millonarios 4, Boston River 0.

O'Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela (88' Leandro Díaz), Luis Pavez Muñoz; Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González (88' Joaquín Tapia), Martín Sarrafiore (79' Martín Maturana), Bryan Rabello (74' Bastián Yáñez); Arnaldo Castillo (79' Thiago Vecino).

DT: Lucas Bovaglio.

Boston River

Bruno Antúnez; Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández; Yair González (72' Juan Manuel Acosta), Agustín Amado, Federico Dafonte (62' Francisco Barrios), Jairo O'Neill; Gonzalo Reyna (62' Leandro Suhr), Francisco Bonfiglio (82' Francisco Martinicorena), Franco Pérez (45' Facundo Muñoa).

DT: Ignacio Ithurralde.

