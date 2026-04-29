Boston River cayó en Chile y quedó al borde de la eliminación

El equipo uruguayo terminó el partido con nueve futbolistas, por las insólitas expulsiones de Jairo O'Neill y Leandro Suhr, que en distintos momentos del partido agredieron a futbolistas rivales.
Boston River aún no pudo sumar en la fase de grupos y sus posibilidades de seguir en competencia cada vez son más escasas.
Grupo C: San Pablo 7, O'Higgins 6, Millonarios 4, Boston River 0.
O'Higgins
Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela (88' Leandro Díaz), Luis Pavez Muñoz; Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González (88' Joaquín Tapia), Martín Sarrafiore (79' Martín Maturana), Bryan Rabello (74' Bastián Yáñez); Arnaldo Castillo (79' Thiago Vecino).
DT: Lucas Bovaglio.
Boston River
Bruno Antúnez; Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández; Yair González (72' Juan Manuel Acosta), Agustín Amado, Federico Dafonte (62' Francisco Barrios), Jairo O'Neill; Gonzalo Reyna (62' Leandro Suhr), Francisco Bonfiglio (82' Francisco Martinicorena), Franco Pérez (45' Facundo Muñoa).
DT: Ignacio Ithurralde.