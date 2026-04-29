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Política

carta pública

Profesionales respaldan proyecto sobre obligatoriedad de residencias médicas en el interior

El proyecto de residencias del diputado Preve recibió el respaldo de diversos profesionales como el exintendente de Canelones Marcos Carámbula.

Marcos Carámbula entre quienes respaldan el proyecto..

Marcos Carámbula entre quienes respaldan el proyecto..

 Gastón Britos / FocoUy
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Un grupo de profesionales, académicos y actores políticos de todo el país dio a conocer una carta con su respaldo al Proyecto de Ley de creación del Servicio de Atención en Salud Pública, impulsado por el diputado frenteamplista Federico Preve. Entre los firmantes se encuentran el exintendente de Canelones Marcos Carámbula y el actual intendente canario, Francisco Legnani.

Sostienen los firmantes que el proyecto presentado apunta a "reducir la brecha y la inequidad territorial en el acceso a profesionales de la salud y especialistas médicos, así como disminuir las diferencias entre el sector público y el privado".

El proyecto presentado por el diputado Preve establece la creación de un servicio de atención de carácter transitorio y obligatorio para médicos especialistas y otros profesionales de la salud que finalicen su formación. Su objetivo es mejorar el acceso a la atención en todo el país.

Respaldo al proyecto

Desde la oposición y algunos sectores sociales se rechazó tal posibilidad. No obstante, este miércoles un grupo de profesionales y actores políticos dieron a conocer su respaldo al proyecto. Sostienen que la iniciativa "busca generar un servicio que brinde acceso en salud a un sector de la población de aproximadamente 1.700.000 personas, garantizando un derecho humano fundamental, incluido en la Constitución de la República y en el marco legal vigente".

Además, "lo motiva reducir la brecha e inequidad en el acceso a la atención de especialistas en la salud pública, en particular en el interior del país".

Indican que la falta, "o en algunos casos inexistencia", de algunas especialidades médicas o profesiones sanitarias "genera demora en los tiempos de espera para acceder a una consulta, una prestación de salud, la calidad de atención, cirugías en tiempo y forma, estudios y demás oportunidades de atención". Esto genera una "situación de inequidad territorial en varios departamentos y localidades del país", la que "se ha agravado en los últimos años y no debemos naturalizarla ni aceptarla, sin proponer cambios significativos".

Para los firmantes, el proyecto "ofrece una respuesta concreta a esta problemática".

Ampliar oferta

Y en esa línea afirman que "para los usuarios, implica ampliar la oferta de especialistas médicos y otros profesionales de la salud (psicólogos, licenciados en enfermería, trabajadores sociales, fisioterapeutas, nutricionistas, etc) y mejorar el acceso a la atención".

Simultáneamente, para los profesionales "se garantizará un trabajo en el sector público con énfasis en el interior del país, una remuneración acorde a los laudos establecidos, y con una carga horaria flexible entre 4 y 16 horas semanales, por un período de dos años".

A la vanguardia

Tras considerar que los profesionales de la salud "están llamados a estar a la vanguardia en la defensa de propuestas que tengan en el centro la mejora de atención de los usuario", terminan dejando en claro su "convicción de que el objetivo fundamental debe ser la salud de nuestra población".

Entre los firmantes se encuentran Marcos Carámbula, el intendente de Canelones Francisco Legnani, la exministra de Salud María Julia Muñoz, el intendente de Río Negro Guillermo Levratto, el exsubsecretario Miguel Fernández Galeano y la exdirectora general del MSP Fernanda Nozar.

Carta Apoyo Proyecto.docx

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