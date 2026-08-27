Exfiscal Fossati cuestionó homenajes a Rada y apuntó contra la izquierda

Y no podía faltar. En medio de la congoja popular por el fallecimiento del Negro Rada, la exfiscal Gabriela Fossati, conocida por sus posteos contra el gobierno y la izquierda en la red X, publicó un mensaje en su cuenta destilando su desprecio contra la izquierda,
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"Valoro mucho al Rada cantautor, Me da pena su partida cuando tenía una vida muy activa. Pero, alguien cree que sería homenajeado de esta manera si no fuera zurso (sic)? Un día de duelo nacional?", publicó la exfiscal.
Respuesta a Fossati
Las críticas no se hicieron esperar. "No @Gaby_marigaf si no fuera zurdo no sería homenajeado de ésta manera. Basicamente porque la derecha no tienen artistas, no fomenta la cultura ni valora el arte. Espero haberte ayudado", le respondió el comediante y actor Diego Vignolo, resumiendo el sentir de muchos tuiteros.
Fossati, cuestionada por su actuación en el caso Astesiano y sus declaraciones sobre las responsabilidades del expresidente Luis Lacalle Pou, es una asidua tuitera, caracterizada por publicaciones provocadoras contra el gobierno, el Frente Amplio y la izquierda. La cultura no escapa a sus dardos envenenados.