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Deportes Nacional, |

aburrido

En el debut de la Copa AUF, Nacional y Albión empataron en un partido sin ideas

Ninguno pudo marcar en su primer encuentro por lo que debitaron empatando y dejando dos puntos por el camino.

Nacional-Albion, un partido para el olvido.

Nacional-Albion, un partido para el olvido.

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Nacional y Albion debutaron en su serie de la Copa AUF Uruguay con un empate. En un partido sin ideas ni sorpresas, ambos equipos fueron incapaces de romper la valla rival, por lo que se despidieron de su primer encuentro dejando dos puntos por el camino.

NACIONAL:

Alexis Martín Arias; Luciano Rodríguez, Paolo Calione, Tomás Viera (45' Agustín Rogel), Camilo Cándido; Santiago Silva (45' Juan Ignacio García), Luciano González (73' Agustín Dos Santos); Tomás Verón Lupi, Rubén Botta (58' Tiziano Correa), Juan Cruz de los Santos; Maximiliano Silvera (58' Pavel Núñez).

DT: Daniel Carreño

ALBION:

Danilo Lerda; Federico Puente (80' Bautista Pérez), Francisco Couture (65' Matías de los Santos), Pablo Lacoste, Román Gutiérrez; Francisco Ginella (45' Ignacio Neira), Pablo Alcoba, Santiago Costa, José Álvarez (45' Carlos Airala); Briam Acosta, Tobías Figueroa (77' Álvaro López).

DT: Federico Nieves.

Árbitros: Augusto Olmos, Sebastián Schroeder y Nicolás Piaggio. Cuarto árbitro: Bruno Sacarelo.

Cancha: Gran Parque Central.

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