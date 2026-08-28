Inumet y MetSul advierten sobre tormentas severas e inestabilidad en Uruguay por el temporal de Santa Rosa

El territorio uruguayo atraviesa una jornada de marcada inestabilidad atmosférica coincidente con el tradicional fenómeno de Santa Rosa, según los reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agencia de meteorología brasileña MetSul. Ambas entidades advierten sobre la presencia de lluvias intensas, ráfagas de viento y el avance de tormentas puntualmente severas en varias zonas del país.