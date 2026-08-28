El territorio uruguayo atraviesa una jornada de marcada inestabilidad atmosférica coincidente con el tradicional fenómeno de Santa Rosa, según los reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agencia de meteorología brasileña MetSul. Ambas entidades advierten sobre la presencia de lluvias intensas, ráfagas de viento y el avance de tormentas puntualmente severas en varias zonas del país.
Naranja y amarilla
Inumet y MetSul advierten sobre tormentas severas e inestabilidad en Uruguay por el temporal de Santa Rosa
Inumet mantiene alertas vigentes por precipitaciones copiosas y rachas de viento, mientras que la agencia brasileña MetSul monitorea la evolución del sistema inestable en la región.