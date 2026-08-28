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Política MetSul | Santa Rosa |

Naranja y amarilla

Inumet y MetSul advierten sobre tormentas severas e inestabilidad en Uruguay por el temporal de Santa Rosa

Inumet mantiene alertas vigentes por precipitaciones copiosas y rachas de viento, mientras que la agencia brasileña MetSul monitorea la evolución del sistema inestable en la región.

Inumet y Metsul advierten por lluvias y tormentas

Inumet y Metsul advierten por lluvias y tormentas
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El territorio uruguayo atraviesa una jornada de marcada inestabilidad atmosférica coincidente con el tradicional fenómeno de Santa Rosa, según los reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agencia de meteorología brasileña MetSul. Ambas entidades advierten sobre la presencia de lluvias intensas, ráfagas de viento y el avance de tormentas puntualmente severas en varias zonas del país.

Estado del tiempo según Inumet

Inumet emitió advertencias meteorológicas (alertas naranja y amarilla) para el centro, norte y este de Uruguay debido al desplazamiento de un frente inestable. Se pronostican lluvias abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento del sector sur y sureste de entre 20 y 40 km/h, con valores superiores en áreas de tormenta.

  • Área Metropolitana y Sur: Para la jornada de hoy se esperan cielos nubosos a cubiertos con paulatinas mejoras hacia la tarde y noche. Las temperaturas oscilan entre los 9 °C de mínima y los 16 °C de máxima.

  • Norte y Este: Continúan siendo las regiones más afectadas por la persistencia de precipitaciones y tormentas aisladas, con máximas que alcanzarán los 21 °C.

  • Perspectiva para el fin de semana: Para el sábado 29 y domingo 30 se prevé un paulatino descenso de la nubosidad, mañanas frías con presencia de neblinas y un leve ascenso de las temperaturas hacia el domingo, sin probabilidad de lluvias significativas.

Monitoreo regional de MetSul

Por su parte, la consultora privada MetSul destacó que la inestabilidad que afecta a Uruguay se debe al choque de masas de aire de distintas temperaturas en el Cono Sur, un escenario habitual de finales de agosto que favorece la formación de líneas de tormenta y la rápida profundización de bajas presiones en el Atlántico Sur.

MetSul coincide en que las condiciones más severas irán desplazándose gradualmente hacia el océano y el sur de Brasil, permitiendo el ingreso de una masa de aire más estable y seco sobre el territorio uruguayo durante el fin de semana.

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