UTEC cumplió 10 años llevando el desarrollo y la tecnología al interior del país

Es el principal centro de la región Suroeste de UTEC, que comprende también a Paysandú, Soriano y Colonia, y cuenta con 11 carreras de grado y pregrado. A sus instalaciones concurren estudiantes provenientes de los 19 departamentos del país.

En esta primera década, UTEC Fray Bentos expidió 388 títulos, desde tecnólogos hasta licenciaturas e ingenierías.

El edificio, funcional desde 2016, alcanza actualmente los 5.100 metros cuadrados, luego de una ampliación de 1.600 metros cuadrados realizada en 2022.

Institución ligada al desarrollo

Durante el acto, Sánchez recordó que la creación de la UTEC estuvo vinculada a una visión de país que entendía que el desarrollo productivo debía incorporar cada vez más conocimiento, tecnología e innovación.

“El futuro del Uruguay es ser un país agrointeligente”, sostuvo, y señaló que el país mantendrá un perfil agroexportador, pero deberá agregar conocimiento y tecnología a su producción para competir en un mundo que demandará cada vez más alimentos de calidad e inocuos.

Impulso histórico

Recordó el impulso del expresidente José Mujica y de la exvicepresidenta Lucía Topolansky, además del respaldo de legisladores de distintos sectores políticos. A su entender, ese proceso demuestra que la UTEC logró convertirse en una causa nacional, vinculada a la generación de oportunidades y a la descentralización.

“Descentralizar, ¿qué es?, es generar oportunidades en todos los territorios”, expresó.

Para Sánchez, uno de los principales aportes de la Universidad Tecnológica consiste en permitir que jóvenes del interior puedan acceder a una formación universitaria sin la necesidad de trasladarse a Montevideo y, eventualmente, radicarse allí.