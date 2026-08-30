Gobierno inauguró en Guichón la primera etapa de la rehabilitación de la Ruta 4

"Tenemos que generar la inversión, distribuirla con equidad y tomar la decisión de que llegue a las características y a las necesidades de cada uno de los departamentos del país", afirmó.

La secretaria de Estado sostuvo que el objetivo es mejorar tanto la competitividad productiva como la calidad de vida de la población.

"Hay que conectar mejor a la producción, pero también conectar mejor a la gente", expresó. Como ejemplo, indicó que quienes viajen desde los departamentos del este hacia las Termas reducirán su recorrido en más de 60 kilómetros al utilizar este nuevo corredor vial. Además, señaló que la obra favorecerá el arribo de turistas argentinos, impulsando nuevas oportunidades para el desarrollo regional.

Orsi destacó el impacto en la calidad de vida

Por su parte, el presidente Yamandú Orsi afirmó que la infraestructura vial constituye una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los habitantes del interior del país.

El mandatario planteó la necesidad de seguir fortaleciendo la conectividad mediante un sistema de transporte multimodal, incorporando alternativas como el ferrocarril y el transporte fluvial.

"El ferrocarril es lo que está asomando como más probable", señaló.

Asimismo, remarcó que el buen estado de los caminos beneficia tanto al transporte de cargas como a quienes deben trasladarse diariamente desde las zonas rurales.

"Cuando uno tiene que desplazarse, en el vehículo que sea, el camino es importante. No solo para el transporte de carga, sino también para quien necesita llegar desde una zona rural a un hospital o a una escuela", expresó.

La segunda etapa ya está en marcha

La primera etapa de la rehabilitación comprende un tramo de 23 kilómetros desde Guichón hasta el puente Paso Andrés Pérez.

En tanto, la segunda fase de la obra, iniciada en abril, avanzará otros 17 kilómetros hacia el norte hasta el puente de Paso Hondo, completando un corredor vial considerado clave para el desarrollo productivo, turístico y social de la región.