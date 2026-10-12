Nacional no se baja de la pelea y está al acecho en el Clausura

"El equipo está levantando", dijo Carreño

Tras el pitazo final, Daniel Carreño analizó la ajustada victoria y destacó el crecimiento del plantel: "Este equipo está levantando el nivel, siente más confianza, está ganando los partidos, juega con mucha actitud y afronta cada encuentro como una final, lo que nos permite salir airosos". No obstante, el entrenador fue autocritico sobre el cierre del juego: "Hoy pasamos demasiadas zozobras al final; la verdad es que no me gustaron los minutos finales porque perdíamos muy rápido el balón. De todos modos, la victoria se explica en la entrega del equipo y el convencimiento que tiene. Merecimos algún gol más".

Finalmente, Carreño hizo hincapié en la mentalidad que le imprime a sus dirigidos para evitar relajaciones: "Trabajamos toda la semana para no confiarnos; no podemos entrar en puntas de pie. Nos hacemos fuertes porque somos un equipo aguerrido que lucha cada pelota". Respecto a la figura del partido, dedicó palabras a Tiziano Correa: "Tiziano viene levantando y se le está dando el gol. Hizo un gran primer tiempo y luego sintió el desgaste, por eso el cambio. Hubo pasajes de muy alto nivel colectivo e individual".