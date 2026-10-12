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Deportes Nacional | Carreño | Torneo Clausura

Cuatro al hilo

Nacional no se baja de la pelea y está al acecho en el Clausura

"No podemos entrar en puntas de pie. Nos hacemos fuertes porque somos un equipo aguerrido que lucha cada pelota", dijo Carreño.

El técnico de Nacional, Daniel Carreño.

El técnico de Nacional, Daniel Carreño.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Nacional volvió a sumar de a tres, trepó en las posiciones del Torneo Clausura y dejó en claro que no se baja de la lucha por el título. Sin embargo, el triunfo tuvo dos caras muy marcadas: una primera mitad de total dominio tricolor y un complemento donde el equipo sufrió más de la cuenta para sostener el resultado.

El trámite comenzó con un trámite favorable para los dirigidos por Daniel Carreño. A los 22 minutos del primer tiempo, Tiziano Correa convirtió un golazo que rompió la paridad y le dio tranquilidad al conjunto tricolor. Aunque quizás no haya sido la actuación más descollante de la era Carreño, Nacional mereció irse al descanso con una ventaja más amplia. Un par de situaciones claras desperdiciadas por Maxi Gómez, Luciano Boggio y el propio Correa privaron al bolso de la paz necesaria para encarar el resto del cotejo.

El escenario cambió radicalmente en el segundo tiempo. Central Español ajustó sus piezas, reforzó la zona de volantes y adelantó sus líneas para cortarle el circuito de juego al rival. A base de centros y empuje, el conjunto palermitano puso contra las cuerdas a Nacional que, si bien no sufrió remates directos de verdadero peligro en su portería, sí vivió minutos de incertidumbre. En esta oportunidad, las variantes introducidas desde el banco tampoco aportaron la solución esperada: ni Rubén Botta ni Tomás Verón Lupi lograron hacerse con la pelota ni marcar la diferencia prevista.

"El equipo está levantando", dijo Carreño

Tras el pitazo final, Daniel Carreño analizó la ajustada victoria y destacó el crecimiento del plantel: "Este equipo está levantando el nivel, siente más confianza, está ganando los partidos, juega con mucha actitud y afronta cada encuentro como una final, lo que nos permite salir airosos". No obstante, el entrenador fue autocritico sobre el cierre del juego: "Hoy pasamos demasiadas zozobras al final; la verdad es que no me gustaron los minutos finales porque perdíamos muy rápido el balón. De todos modos, la victoria se explica en la entrega del equipo y el convencimiento que tiene. Merecimos algún gol más".

Finalmente, Carreño hizo hincapié en la mentalidad que le imprime a sus dirigidos para evitar relajaciones: "Trabajamos toda la semana para no confiarnos; no podemos entrar en puntas de pie. Nos hacemos fuertes porque somos un equipo aguerrido que lucha cada pelota". Respecto a la figura del partido, dedicó palabras a Tiziano Correa: "Tiziano viene levantando y se le está dando el gol. Hizo un gran primer tiempo y luego sintió el desgaste, por eso el cambio. Hubo pasajes de muy alto nivel colectivo e individual".

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