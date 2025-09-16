Núñez: "Los jugadores del interior se van a Montevideo por limosnas"

En cuanto a las bajas sufridas en el último período de pases, el entrenador de 60 años hizo principal énfasis en la baja de Matías Mier que fue "la más sensible" para el equipo porque era uno de los "pulmones más importantes". "No hemos podido reemplazarlo pero estamos buscando con los jugadores del equipo de llenar ese espacio", admitió.

La problemática de la formación de juveniles

Danielo Núñez se mostró muy crítico con el sistema de formación de futbolistas en Cerro Largo, porque "los clubes locales que son los que tienen mejores jugadores juveniles, se los regalan a los equipos de Montevideo y prefieren dárselos a ellos por limosnas y no potenciarlos acá"

Según contó, esto lleva a que "gurises de 15 o 16 años" dejen el departamento para ir a probarse en Montevideo, y que muchos de ellos "se pierden en la capital y cuando vuelven no quieren saber nada" con el fútbol. "Los jugadores que llegan al profesionalismo lo disfrutan los equipos de Montevideo y no los del fútbol local".

Dentro de estas dificultades, contó que las inferiores del club "las armamos con los jugadores que van quedando por descarte o alguno que podés ir pescando pero lo fuerte se van a Montevideo y no quedan acá".

El partido ante Peñarol

Por la novena fecha del Clausura, Cerro Largo será local ante Peñarol, y las dirigencias de ambos clubes están negociando para que el partido se juegue en el Estadio Centenario y no en Melo como está fijado. Respecto a esto, Daniel Núñez sostuvo que le es "indiferente" dónde se juegue el partido y que la cancha "no me cambia mucho".

"El que tiene que decidir es el presidente que es quien dirige la institución y sabe con profundidad que es lo que más conviene. Yo ya le di mi punto de vista, y ahora cabe la posibilidad de que el partido se juegue en el Centenario", sentenció.