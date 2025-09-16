Denuncia contra la AUF: Lanfranco aseguró que "no existe faltante ni balances fraudulentos"

"Se entregó toda la documentación año por año y se explicó a dónde fue a parar, es decir, a que clubes fue, cómo se entregó y hasta presentamos fotocopias de las transferencias. Muchos de los clubes que firmaron, después se dieron cuenta del error por lo que dejaron de hablar de un faltante".

El pedido de Fiscalía

Durante su entrevista en Tarde de Fútbol, la contadora Lanfranco contó que en el informe "aparecen determinados rubros que los peritos pudieron hacer una integración conceptual", pero que desde la Fiscalía no se les solicitó la entrega de ninguna factura, algo que hubiesen hecho "sin ningún problema".

"Tenemos los informes auditados por dos auditoras diferentes, por lo que si hubiese un error, la otra se daría cuenta", aseguró Andrea Lanfranco.