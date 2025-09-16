La integrante del Ejecutivo de la AUF, Andrea Lanfranco, habló con el programa Tarde de Fútbol, en dónde sostuvo que el informe pericial, presentado en los últimos días, es "contundente" y comprueba que "no existe faltante de dinero y balances fraudulentos". Agregó que durante la investigación, la perito a cargo del informe tuvo "acceso a absolutamente todo".
¿Y ahora cómo sigue?
Denuncia contra la AUF: Lanfranco aseguró que "no existe faltante ni balances fraudulentos"
