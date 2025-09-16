Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes

¿Y ahora cómo sigue?

Denuncia contra la AUF: Lanfranco aseguró que "no existe faltante ni balances fraudulentos"

La integrante del Ejecutivo de la AUF, Andrea Lanfranco, remarcó que el informe presentado a Fiscalía es "contundente".

 Foto: Dante Fernández / FocoUy
La integrante del Ejecutivo de la AUF, Andrea Lanfranco, habló con el programa Tarde de Fútbol, en dónde sostuvo que el informe pericial, presentado en los últimos días, es "contundente" y comprueba que "no existe faltante de dinero y balances fraudulentos". Agregó que durante la investigación, la perito a cargo del informe tuvo "acceso a absolutamente todo".

Lanfranco detalló que el supuesto faltante de 25 millones de dólares denunciado, se compone de tres conceptos específicos: el fondo de fortalecimiento, los adelantos a clubes por participación internacional, y el adelanto de la Copa América destinado a la selección mayor.

Según explicó, todos estos movimientos de dinero son "completamente trazables", y que la AUF contrató a dos empresas externas que se encargaron de trazar el dinero desde el momento en que se solicitaba hasta que llegaba a su destino.

"Se entregó toda la documentación año por año y se explicó a dónde fue a parar, es decir, a que clubes fue, cómo se entregó y hasta presentamos fotocopias de las transferencias. Muchos de los clubes que firmaron, después se dieron cuenta del error por lo que dejaron de hablar de un faltante".

El pedido de Fiscalía

Durante su entrevista en Tarde de Fútbol, la contadora Lanfranco contó que en el informe "aparecen determinados rubros que los peritos pudieron hacer una integración conceptual", pero que desde la Fiscalía no se les solicitó la entrega de ninguna factura, algo que hubiesen hecho "sin ningún problema".

"Tenemos los informes auditados por dos auditoras diferentes, por lo que si hubiese un error, la otra se daría cuenta", aseguró Andrea Lanfranco.

