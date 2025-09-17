Peñarol: sin Méndez y con Leo en capilla ya piensa en Juventud

Aguirre trabajará entre hoy y mañana para definir los once que jugarán ante Juventud. Una de las interrogantes y si mantendrá los tres volantes (Trindade, Remedi, Sosa) o saldrá uno y colorará un extremo. La chance de que una de las últimas incorporaciones este a la orden en viable. Alejo Cruz que llegó y se lesionó estaría pronto para volver a la convocatoria.

Peñarol será multado por racismo

La Unidad Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) impondrá a Peñarol una multa de 180.000 dólares por una serie de episodios ocurridos en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Racing de Avellaneda en el estadio Campeón del Siglo.

Julio Trostchansky, delegado aurinegro, confirmó la información al programa Minuto 1 de radio Carve Deportiva, que adelantó que 120.000 dólares corresponden a un insulto racista que un hincha dedicó al juez del partido, el brasileño Raphael Claus, desde la tribuna Henderson.

“El veedor y el oficial de seguridad, que aparentemente también se percató de esa situación, tienen la potestad de denunciar y que su palabra sea tomada como veraz aun en ausencia de alguna prueba concreta, ya sea visual o de sonido”, explicó sobre los denunciantes, y agregó que el hecho “aparentemente fue en la salida de los jueces”.

Adelantaron la operación de Cabrera

El extremo Javier Cabrera que sufrió una rotura de ligamentos cruzados en el partido ante Plaza Colonia, finalmente será operado este miércoles. El jugador no regresará a los campos de juego por lo menos hasta abril de 2026.