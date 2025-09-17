Nacional: de los números positivos de Peirano a la evolución del Diente López

Al quedar fuera de la Libertadores y Sudamericana, se metió de lleno en el torneo local. Llegó a dirigir 13 partidos sin conocer la derrota. El partido 13 fue la final del Torneo Intermedio que terminó en empate y luego fue derrota por penales. Pero estadísticamente se toma como empate.

El punto de inflexión fue el clásico del Clausura, donde Nacional cayó 3 a 0 en el Campeón del Siglo. A Peirano se lo cuestióno más por su estrategia, el mal manejo del plantel durante el juego, los cambios y todo eso hace que esté bajo la lupa en cada encuentro.

Pese a que solo perdió un partido por el torneo local, la conexión con la hinchada no está.

Se le reclama cambios en el sistema táctico, la salida de algunos jugadores que están en bajo nivel y otros que no han demostrado todavía estar a la altura de un club como Nacional.

La gota que rebasó el vaso para el hincha fue la eliminación de la Copa AUF Uruguay de local frente a Plaza Colonia. El Pata Blanco no solo está peleando el descenso, sino que afrontó el partido ante los tricolores con varios suplentes y así y todo los dirigidos por Peirano no lograron seguir en lel torneo.

Los números de Peirano hasta el momento dicen que dirigió 29 partidos, ganó 22, empató 3 y perdió 4. Eso da un 78% de efectividad.

Pese a que no tiene malos números, cada partido es un examen y el de este fin de semana frente a Liverpool es un mojón más que importante para la continuidad del entrenador.

La recuperación con el Diente López

De cara al trascendental partdo del próximo sábado ante Liverpool, Nicolás "Diente" López sigue siendo duda en Nacional. El jugador hizo bicicleta este martes, camina sin dificultad y será exigido entre hoy y mañana para saber si llega al juego ante el negriazul. López está mejor y confía en poder estar ante Liverpool. Sin embargo, la última palabra la tendrá el cuerpo médico de Nacional dependiendo la evolución de la lesión.