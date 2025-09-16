Peñarol: llega Báez y operan al Cangrejo Cabrera

“No veo la hora de arrancar otra vez. Estoy muy motivado. Tengo muchas ganas de volver, intentar estar al máximo y llegar a los objetivos que tiene Peñarol. Es una chance que quiero aprovechar”, afirmó Báez en el programa Todo pelota de radio Carve Deportiva 1010 AM.

“La última imagen es la que queda. Es normal que sea así: en el fútbol siempre pasa eso. Seguramente esté a prueba. Quiero dejar todo, para darle una solución y ayuda al equipo, a mis compañeros y al cuerpo técnico; si es así, seguramente pueda cambiar la última imagen que dejé”, afirmó.

“Sin dudas que no es común la situación. No sé cuántas veces pasó”, reconoció, y dio detalles sobre su conversación con Aguirre: “Me llamó hace dos o tres días para saber cómo estaba, más que nada desde lo mental, aparte de lo físico. Él se preocupó por saber si yo tenía ganas y qué motivación tenía”.

“Físicamente estoy bien y me siento pronto. Lo que seguramente me falta es el ritmo de los partidos, pero en el pasado pude recuperar rápido ese ritmo; siempre trato de cuidar esa parte”, comentó.

Báez tuvo dos semestres muy distintos con la camiseta de Peñarol, puede salir bien o mal y luego habrá tiempo para evaluar las razones de Diego Aguirre para pedir su vuelta.

Pero como el tiempo apremia y el objetivo de ser bicampeón uruguayo obliga, no hay lugar para remordimientos. Peñarol se movió rápido para concretar la reincorporación del atacante y seguir trabajando sin dejarse apabullar por opiniones externas. Desde esa perspectiva, Aguirre carga con la responsabilidad y fue efectivo para reforzar rápidamente un sector del campo que entendía diezmado ante la baja del Cangrejo.

El lunes operan al Cangrejo

El próximo lunes será operado Javier Cabrera, luego de sufrir la rotura de ligamentos cruzados. El jugador tendrá varios meses de recuperación para volver a los campos de juego. Cabrera fue un jugador importante desde que llegó a Peñarol y titular indiscutido de Diego Aguirre. Ante la grave lesión el entrenador se decidió por la incorporación de Jaime Báez.