Peñarol: esperan por los estudios pero no pinta bien la lesión del Cangrejo Cabrera

“Tiene una lesión importante de rodilla. Entre lunes y miércoles se va a saber si es rotura o esguince grave”, afirmó Marcelo Rodríguez, director deportivo de Peñarol, en el programa Punto Penal en Canal 10.

Teniendo en cuenta que el panorama no es alentador, Peñarol deberá resolver en las próximas horas y sale al mercado a buscar un reemplazante (que tiene que estar sin club).

Esperan por los estudios

"Sea lo que sea, el club te va a acompañar, 15 días o un año. Primero siempre están las personas y más en jugadores que se han hecho querer por todos. Fuerza Cangrejo”, fue el mensaje de Ignacio Ruglio luego de que Javier Cabrera saliera muy sentido pasada la media hora del partido entre Peñarol y Plaza Colonia por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Diego Aguirre tampoco fue muy auspicioso en sus declaraciones sobre la lesión del extremo al afirmar: “Es un poco complicada y la primera impresión del médico es que tiene un problema en la rodilla”.

Hoy se le harán estudios al atacante de 33 años que suma un total de seis asistencias y cuatro goles desde que inició el año por todas las competencias y que se convirtió en una pieza clave del esquema aurinegro.

Más allá de lo que arroje el chequeo que se le hará en esta jornada, la situación no pinta bien y el propio futbolista lo mostró al taparse el rostro con las dos manos mientras estaba en el banco de suplentes con hielo en su rodilla derecha.

Esta lesión, que se suma a la de Alejo Cruz, abre una interrogante en ese sector del campo. Es cierto que Peñarol cuenta con futbolistas del club que podrían ocupar esa posición tales como Leandro Umpiérrez, Stiven Muhlethaler o en su defecto correr definitivamente a Ignacio Sosa a una banda y que sean Jesús Trindade y Eric Remedi quienes se repartan la mitad de cancha.

De todas maneras, no está descartada la opción de que Peñarol pueda incorporar a un futbolista. Claro está que a esta altura, con el mercado ya cerrado, debería ser un jugador que no tenga club.