Clausura: triunfo trascendental de Progreso para salir de la zona de descenso

Se fue la sexta fecha del Torneo Clausura con un impacto brutal en la tabla del descenso, ya que Progreso salió de la zona roja al vencer a un rival directo. Nacional sigue en lo más alto de la Anual, mientras Peñarol continúa liderando el segundo torneo corto del año.
En la parte alta, además de las victorias de Nacional ante Racing y de Peñarol ante Plaza Colonia, gran triunfo de Defensor Sporting ante un rival directo como Juventud de Las Piedras, y aprovecha el traspié de Liverpool para acercarse a la zona de la Libertadores.
Además, Boston River es el escolta de Peñarol en el Clausura y superó a Racing en la Anual, luego de un pésimo presente del cervecero que lleva cuatro derrotas de manera consecutiva.
En la zona baja, lo más relevante fue el triunfo de Progreso ante Miramar Misiones, que hunde al cebrita y saca a los de La Teja del descenso directo, lugar que pasó a ocupar Plaza Colonia.
Resultados
Defensor Sporting 1-0 Juventud
Wanderers 0-2 Danubio
Peñarol 1-0 Plaza Colonia
Boston River 2-0 River Plate
Cerro 0-1 Cerro Largo
Progreso 3-2 Miramar Misiones
Nacional 3-0 Racing
MC Torque 1-1 Liverpool
Posiciones Clausura
Peñarol - 15
Boston River - 14
Cerro Largo - 13
Defensor Sporting - 12
MC Torque - 11
Liverpool - 11
Nacional - 10
Juventud de Las Piedras - 9
Miramar Misiones - 7
Danubio - 7
Cerro - 7
Progreso - 6
Racing - 6
Wanderers - 4
Plaza Colonia - 1
River Plate - 1
Posiciones Campeonato Uruguayo
Tabla Anual
Nacional - 62
Peñarol - 58
Juventud de Las Piedras - 54
Liverpool - 51
Defensor Sporting - 50
Boston River - 43
Racing - 42
Cerro Largo - 37
MC Torque - 33
Danubio - 29
Cerro - 29
Wanderers - 28
Plaza Colonia - 28
Progreso - 27
Miramar Misiones - 23
River Plate - 16
Descenso: River Plate 0.862, Miramar Misiones 0.969, Plaza Colonia 1.000, Progreso 1.031, Cerro 1.046.