Deportes fútbol uruguayo | derechos de televisión |

el streaming como futuro

Presidente de Racing: "La miseria del fútbol uruguayo condiciona a los clubes al negociar"

Washington Lizandro, presidente de Racing, manifestó además que quiere que la distribución en los ingresos del nuevo contrato de TV sea "equitativo".

Washington Lizandro, presidente de Racing, habló sobre el futuro del fútbol uruguayo.

 Foto: @racingoficialuy.
El presidente de Racing, Washington Lizandro, conversó en el programa Tarde de Fútbol, donde hizo referencia a la situación económica de los clubes uruguayos y el futuro de los contratos televisivos. Hizo referencia a que el futuro es el streaming que "abre el mercado" a millones de personas.

Lizandro hizo referencia a una posición "personal" que tiene respecto al nuevo contrato de los derechos de televisión, en donde pide que "la distribución del dinero tiene que ser equitativa, como es en el mundo donde a todos se les paga por igual". Basó su propuesta en las competencias de FIFA y CONMEBOL, en dónde "no se manejan con los millones de habitantes que tiene cada país. Se trata de hacer un campeonato más competitivo y para eso hay que tener igualdad de condiciones".

Sin embargo, el presidente de Racing reconoció que el momento actual no es el ideal para debatir este tema, debido a la urgencia económica que enfrentan muchos clubes. "Este no es el momento para ponerse a discutir este tema, porque sería agregarle una discusión más a la discusión", aseguró. Y agregó: "Tal vez en cuatro o cinco años, cuando no haya tanta miseria en el fútbol uruguayo, puede ser un buen momento para sentarse a conversar".

Lizandro fue enfático al referirse a las dificultades que atraviesan las instituciones e hizo referencia a que "la miseria lleva a que los clubes se condicionen permanentemente. En Racing lo vivimos toda la vida", expresó, destacando la diferencia entre negociar desde una posición de necesidad y hacerlo desde una posición de fortaleza.

"Cuando uno está en una buena posición, puede negociar de mejor manera. Nosotros supimos estar en la miseria y apretados contra las cuerdas negociábamos de otra manera y así nos iba; salir de esa situación es muy difícil".

El nuevo modelo de negocios, el streaming

El presidente de Racing, Washington Lizandro, aseguró que el futuro de la industria está en el streaming, que abre un mercado global de "ocho mil millones de personas". Desde su perspectiva, esta nueva tecnología no solo podría aumentar los ingresos de los clubes, sino que también les permitiría vender más productos y servicios a una escala mucho mayor. "Para eso tenemos que tener un campeonato competitivo", enfatizó.

"Hay mucha gente muy necesitada del nuevo contrato y quieren que se apuren todas las instancias. Y hay que comprender las necesidades de cada uno. Hablan de más dinero y no interesa cómo y cómo llegar a mejor puerto porque las necesidades apremian y las negociaciones quedan en la chiquita", sentenció.

