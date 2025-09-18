Presidente de Racing: "La miseria del fútbol uruguayo condiciona a los clubes al negociar"

Lizandro fue enfático al referirse a las dificultades que atraviesan las instituciones e hizo referencia a que "la miseria lleva a que los clubes se condicionen permanentemente. En Racing lo vivimos toda la vida", expresó, destacando la diferencia entre negociar desde una posición de necesidad y hacerlo desde una posición de fortaleza.

"Cuando uno está en una buena posición, puede negociar de mejor manera. Nosotros supimos estar en la miseria y apretados contra las cuerdas negociábamos de otra manera y así nos iba; salir de esa situación es muy difícil".

El nuevo modelo de negocios, el streaming

El presidente de Racing, Washington Lizandro, aseguró que el futuro de la industria está en el streaming, que abre un mercado global de "ocho mil millones de personas". Desde su perspectiva, esta nueva tecnología no solo podría aumentar los ingresos de los clubes, sino que también les permitiría vender más productos y servicios a una escala mucho mayor. "Para eso tenemos que tener un campeonato competitivo", enfatizó.

"Hay mucha gente muy necesitada del nuevo contrato y quieren que se apuren todas las instancias. Y hay que comprender las necesidades de cada uno. Hablan de más dinero y no interesa cómo y cómo llegar a mejor puerto porque las necesidades apremian y las negociaciones quedan en la chiquita", sentenció.