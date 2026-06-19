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Deportes Primera Amateur | Deutscher |

por un lugar entre los cuatro

Primera Amateur: este fin de semana se puede conocer el primer semifinalista

Deutscher llega a falta de dos fechas para el final del torneo inicial de la Primera Amateur con puntaje perfecto, y puede sellar su clasificación.

Deustcher por un lugar en las finales de la Primera Amatreur.

Deustcher por un lugar en las finales de la Primera Amatreur.

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El primer torneo de la Primera Amateur lentamente va llegando a su final. Este fin de semana se jugará la penúltima fecha de la fase inicial en dónde Deutscher puede sellar su pasaje a las semifinales mientras que en el resto de los grupos el panorama no es tan claro.

En la serie A, Deustcher en caso de sumar al menos un punto frente a Alto Perú, será semifinalista del torneo. En un choque más que interesante, Rampla Juniors y Rocha se enfrentarán con la ilusión de obtener un triunfo que los deje ante la posibilidad de acceder como el mejor segundo.

La serie B es un mano a mano entre Lito y Deportivo LSM. Llegan a esta definición en igualdad de puntos por lo que los resultados ante Parque del Plata y Artigas respectivamente, serán vitales para saber cómo encaran la última fecha.

Finalmente en la serie C la cosa está entreverada. Terremoto que es uno de los líderes tendrá fecha libre mientras que Sud América lo hará en la última fecha. Esto permite a Deportivo Colonia (que hoy tiene los mismos puntos que los otros dos equipos), dependa de sí mismo para poder ser finalista.

Así va la fecha de la Primera Amateur

Serie A

Rampla Juniors vs Rocha

  • Sábado 20 de junio - 15:00
  • Estadio Olímpico

Deportivo Italiano vs Los Halcones

  • Sábado 20 de junio - 15:00
  • Parque Maracaná

Mar de Fondo vs Bella Vista

  • Sábado 20 de junio - 16:00
  • Parque Palermo

Alto Perú vs Deutscher

  • Domingo 21 de junio - 15:00
  • Parque Huracán

Serie B

Durazno vs Canadian

  • Sábado 20 de junio - 15:00
  • Estadio Silvestre Octavio Landoni

Parque del Plata vs Lito

  • Sábado 20 de junio - 15:00
  • Estadio Emilio "Tito" López

Artigas vs Deportivo LSM

  • Sábado 20 de junio - 16:00
  • Estadio Matías González

Potencia vs Platense

  • Domingo 21 de junio - 15:00
  • José Nasazzi

Basáñez vs Salus

  • Domingo 21 de junio - 16:00
  • Parque Palermo

Serie C

Huracán Buceo vs Sud América

  • Sábado 20 de junio - 15:00
  • Parque Huracán

Salto vs Bella Italia

  • Sábado 20 de junio - 15:00
  • Estadio Juan José Vispo Mari

Deportivo Colonia vs Villa Española

  • Sábado 20 de junio - 15:00
  • Complejo Milton Gonnet

Los Gorriones vs Villa Teresa

  • Domingo 21 de junio - 10:30
  • Estadio Obdulio Varela

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