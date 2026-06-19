Primera Amateur: este fin de semana se puede conocer el primer semifinalista

Finalmente en la serie C la cosa está entreverada. Terremoto que es uno de los líderes tendrá fecha libre mientras que Sud América lo hará en la última fecha. Esto permite a Deportivo Colonia (que hoy tiene los mismos puntos que los otros dos equipos), dependa de sí mismo para poder ser finalista.
Así va la fecha de la Primera Amateur
Serie A
Rampla Juniors vs Rocha
- Sábado 20 de junio - 15:00
- Estadio Olímpico
Deportivo Italiano vs Los Halcones
- Sábado 20 de junio - 15:00
- Parque Maracaná
Mar de Fondo vs Bella Vista
- Sábado 20 de junio - 16:00
- Parque Palermo
Alto Perú vs Deutscher
- Domingo 21 de junio - 15:00
- Parque Huracán
Serie B
Durazno vs Canadian
- Sábado 20 de junio - 15:00
- Estadio Silvestre Octavio Landoni
Parque del Plata vs Lito
- Sábado 20 de junio - 15:00
- Estadio Emilio "Tito" López
Artigas vs Deportivo LSM
- Sábado 20 de junio - 16:00
- Estadio Matías González
Potencia vs Platense
- Domingo 21 de junio - 15:00
- José Nasazzi
Basáñez vs Salus
- Domingo 21 de junio - 16:00
- Parque Palermo
Serie C
Huracán Buceo vs Sud América
- Sábado 20 de junio - 15:00
- Parque Huracán
Salto vs Bella Italia
- Sábado 20 de junio - 15:00
- Estadio Juan José Vispo Mari
Deportivo Colonia vs Villa Española
- Sábado 20 de junio - 15:00
- Complejo Milton Gonnet
Los Gorriones vs Villa Teresa
- Domingo 21 de junio - 10:30
- Estadio Obdulio Varela