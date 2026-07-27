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Deportes Primera Amateur | Deportivo LSM | Clausura

un partido aplazado

Se cierra la primera del Clausura de la Primera Amateur que tuvo sorpresas

Durazno estará recibiendo al Deportivo LSM desde las 19:00 horas en el Estadio Silvestre Landoni, cerrando la primera fecha del Clausura de la Primera Amateur.

Deportivo LSM ante Durazno por la Primera Amateur.

Deportivo LSM ante Durazno por la Primera Amateur.

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Este lunes con un partido, se estará cerrando la primera fecha del Torneo Clausura de la Primera Amateur, en la que tuvo tres equipos que ingresaron por la bajas de otros que decidieron no participar de la segunda parte del año por motivos económicos.

Esta noche, a partir de las 19:30 horas en el Estadio Silvestre Landoni, Durazno va a estar recibiendo al Deportivo LSM. El árbitro de este encuentro será Nicolás Salinas, quien estará acompañado por Facundo Peinado, José Presa y Fernando Ledesma como cuarto árbitro.

El partido entre ambos equipos podrá verse a través de Dsports o AntelTV mientras que aquellos que se encuentren en el exterior podrán hacerlo por AUFTV.

Clausura con sorpresas

La primera fecha del Torneo Clausura de la Primera Amateur comenzó con resultados que llamaron la atención. Sin dudas, la victoria de Bella Italia ante Deutscher por 2 a 1 fue lo más destacado del fin de semana.

Además, Rampla Juniors cayó ante Deportivo Colonia (finalista del torneo inicial), Bella Vista derrotó a Salus que venía en un buen momento mientras que Lito igualó ante Terremoto y se mantiene en la pelea.

Hay que recordar que el encuentro entre Salto y Los Halcones fue aplazado por los daños que el último temporal causó en el Estadio Vispo Mari.

Resultados

  • Bella Vista 4-2 Salus
  • Deutscher 1-2 Bella Italia
  • Lito 1-1 Terremoto
  • Artigas 2-0 Huracán Buceo
  • Mar de Fondo 0-1 Deportivo Italiano
  • Deportivo Colonia 1-0 Rampla Juniors
  • Platense 1-2 Sud América
  • 19:00 - Durazno vs Deportivo LSM
  • Por definir: Salus vs Los Halcones

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