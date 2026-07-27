Se cierra la primera del Clausura de la Primera Amateur que tuvo sorpresas

Clausura con sorpresas

La primera fecha del Torneo Clausura de la Primera Amateur comenzó con resultados que llamaron la atención. Sin dudas, la victoria de Bella Italia ante Deutscher por 2 a 1 fue lo más destacado del fin de semana.

Además, Rampla Juniors cayó ante Deportivo Colonia (finalista del torneo inicial), Bella Vista derrotó a Salus que venía en un buen momento mientras que Lito igualó ante Terremoto y se mantiene en la pelea.

Hay que recordar que el encuentro entre Salto y Los Halcones fue aplazado por los daños que el último temporal causó en el Estadio Vispo Mari.

Resultados