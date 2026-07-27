Este lunes con un partido, se estará cerrando la primera fecha del Torneo Clausura de la Primera Amateur, en la que tuvo tres equipos que ingresaron por la bajas de otros que decidieron no participar de la segunda parte del año por motivos económicos.
un partido aplazado
Se cierra la primera del Clausura de la Primera Amateur que tuvo sorpresas
Durazno estará recibiendo al Deportivo LSM desde las 19:00 horas en el Estadio Silvestre Landoni, cerrando la primera fecha del Clausura de la Primera Amateur.