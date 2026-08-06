Sin Maxi Gómez, Bava define entre Pavel Núñez y Tiziano Correa para enfrentar a Boston

El equipo gaúcho reconoce que ya tenía un acuerdo verbal con Nacional, pero en el último instante cambió de pensar. Que quiere decir esto, que ahora el equipo de Porto Alegre pretende el doble de dinero que le había pedido a Nacional en primera instancia. Pero no solo eso, exige también que sea obligatoria, o sea que Nacional no puede pedir una cesión de préstamo.

Medio Brasileros como Globo informan que a Olivera esta entrenando de manera diferenciada de sus compañeros. Es más, la relación entre el club y el jugador no es buena.

Hay que ver en las próximas horas que decisión toma la dirigencia tricolor, si continúa insistiendo por el jugador o da un paso al costado y va por otro camino.

Pavel o Tiziano Correa

Mientras la dirigencia sigue trabajando en incorporaciones, el técnico Jorge Bava prepara el equipo para el partido ante el Sastre. El entrenador no contará con su máxima figura, Maxi Gómez, suspendido por acumulación de cinco amarillas. La duda es quién lo sustituye. El técnico debe de definir entre Pavel Núñez o Tiziano Correa.

El resto del equipo tendría una solo variante en comparación al once que le ganó a Progreso por la última fecha del Intermedio justamente con dos goles de Maxi Gómez. Alexis Martín Arias volverá al arco en lugar del panameño Luis Mejía.

Así las cosas, Arias estará en el arco; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo y Camilo Cándido, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Agustín dos Santos; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Silvera y Pavel Núñez o Tiziano Correa.

El que podría ir al banco de suplentes ante Boston River es la última incorporación de los albos, Rubén Botta. El enganche no juega un partido oficial desde el 4 de mayo cuando Defensa y Justicia perdió 2 a 1 ante Gimnasia y Esgrima de la Plata.

Sin embargo, lo vieron en buena forma física en los entrenamientos y es probable que esté en el banco de relevos el próximo domingo.