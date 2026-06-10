Momentos de mucha emoción se vivieron en la noche de este martes, cuando miles de personas se hicieron presentes en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, para despedir a la selección uruguaya que partió rumbo a Playa del Carmen, dónde concentrará durante el Mundial.
Llenos de ilusión
Una multitud despidió a la selección uruguaya que partió al Mundial
La selección uruguaya partió rumbo al Mundial. En el aeropuerto se toparon con una multitud que entre banderas, cantos y fuegos artificiales, los despidieron.