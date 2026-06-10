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Deportes selección uruguaya | Mundial |

Llenos de ilusión

Una multitud despidió a la selección uruguaya que partió al Mundial

La selección uruguaya partió rumbo al Mundial. En el aeropuerto se toparon con una multitud que entre banderas, cantos y fuegos artificiales, los despidieron.

La selección uruguaya partió rumbo al Mundial.
La selección uruguaya partió rumbo al Mundial. Federico Gutierrez / FocoUy
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Momentos de mucha emoción se vivieron en la noche de este martes, cuando miles de personas se hicieron presentes en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, para despedir a la selección uruguaya que partió rumbo a Playa del Carmen, dónde concentrará durante el Mundial.

Sobre las 22:00 horas, la delegación celeste arribó al estacionamiento del aeropuerto dónde al bajarse del ómnibus, se toparon con un enorme recibimiento. Entre banderas, cantos y fuegos artificiales, los futbolistas no pudieron contener la emoción.

La selección arribó en la madrugada de este miércoles a Playa del Carmen, en dónde comenzarán a trabajar pensando en el debut de este lunes ante la selección de Arabia Saudita.

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