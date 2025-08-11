Hacete socio para acceder a este contenido

Derecho Humanos

Derechos Humanos

Fiscalía ordenó pericias de discos duros ubicados en vivienda que perteneció a exoficial de la OCOA

Los dispositivos, enterrados en su antigua vivienda, pertenecieron a Juan Carlos Esponda Martínez, buscado por crímenes de la dictadura.

La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente entregó a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad cuatro discos duros hallados durante obras en la que fuera la vivienda de Juan Carlos Esponda Martínez, exfuncionario del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) en 1981.

El material fue encontrado el 17 de julio por un ciudadano que realizaba reformas en su casa, adquirida años atrás a Esponda Martínez. Los dispositivos estaban enterrados y, según el testimonio del vecino, no se verificó su funcionamiento ni contenido antes de la entrega.

La Secretaría informó que los discos fueron lacrados con intervención de la escribanía de Presidencia y de la directora del organismo, Alejandra Casablanca. El 5 de agosto, los soportes fueron entregados al fiscal especializado Ricardo Perciballe, quien ordenó una pericia para conocer “a la brevedad” su contenido, ante el posible interés para la investigación histórica y judicial.

Un prófugo por crímenes de la dictadura

Juan Carlos Esponda Martínez está requerido por la Justicia por su participación en dos casos de desaparición forzada ocurridos en 1981. El primero, el de Félix Sebastián Ortiz Piasoli, trabajador del sector comercio y secretario de Organización del Partido Comunista del Uruguay, secuestrado en la vía pública y detenido en el centro clandestino de La Tablada. El segundo, el de Omar Paitta Cardozo, obrero de la construcción y militante comunista, secuestrado en setiembre del mismo año.

Testimonios y documentos de la época lo ubican en La Tablada en ambos casos. Por el homicidio de Paitta Cardozo, en abril de 2025 la jueza Isaura Tórtora procesó a Enrique Uyterhoeven con 12 años de prisión y otorgó prisión domiciliaria a Alberto Lombardi como coautor. En esa instancia, también se dispuso el cierre de fronteras y la captura de Esponda Martínez y Juan Manuel Pagola.

De confirmarse que los discos duros contienen información vinculada al accionar de la OCOA, podrían constituir material probatorio clave para las causas de lesa humanidad aún en curso. El análisis forense determinará si almacenan documentos, comunicaciones u otros registros que aporten datos sobre la represión y las desapariciones forzadas durante la última dictadura.

