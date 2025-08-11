Fiscalía ordenó pericias de discos duros ubicados en vivienda que perteneció a exoficial de la OCOA

Un prófugo por crímenes de la dictadura

Juan Carlos Esponda Martínez está requerido por la Justicia por su participación en dos casos de desaparición forzada ocurridos en 1981. El primero, el de Félix Sebastián Ortiz Piasoli, trabajador del sector comercio y secretario de Organización del Partido Comunista del Uruguay, secuestrado en la vía pública y detenido en el centro clandestino de La Tablada. El segundo, el de Omar Paitta Cardozo, obrero de la construcción y militante comunista, secuestrado en setiembre del mismo año.

Testimonios y documentos de la época lo ubican en La Tablada en ambos casos. Por el homicidio de Paitta Cardozo, en abril de 2025 la jueza Isaura Tórtora procesó a Enrique Uyterhoeven con 12 años de prisión y otorgó prisión domiciliaria a Alberto Lombardi como coautor. En esa instancia, también se dispuso el cierre de fronteras y la captura de Esponda Martínez y Juan Manuel Pagola.

De confirmarse que los discos duros contienen información vinculada al accionar de la OCOA, podrían constituir material probatorio clave para las causas de lesa humanidad aún en curso. El análisis forense determinará si almacenan documentos, comunicaciones u otros registros que aporten datos sobre la represión y las desapariciones forzadas durante la última dictadura.