Horas decisivas por el túnel de 18 de Julio: Bergara presenta informe que pidió Orsi

Propuesta de la Intendencia

Uno de los principales objetivos es aliviar el tránsito en la Avenida 18 de Julio, donde se eliminarán todas las líneas de ómnibus y se sustituirán por ómnibus conocidos como BRT, de rápida velocidad y frecuencia.

El gran debate es: se construirá un túnel para que circulen los nuevos ómnibus o se resolverá sobre la superficie.

Si se hace el túnel por toda la avenida -desde Plaza Independencia hasta Tres Cruces- el gobierno estima que el tiempo de traslado se reducirá a siete minutos. En el caso de los ómnibus por la superficie, los primeros estudios arrojaron que el tiempo pasaría a 15 minutos, pero este lunes se espera que Bergara presente nuevos informes al respecto.

El presidente le abrió la puerta al intendente de Montevideo para realizar la reforma sin el túnel, pero antes de definirlo le pidió que prepare una propuesta técnica que muestre cómo se podría resolver el tránsito de los nuevos ómnibus BRT por arriba de 18 de Julio.

“Tenemos algunas dudas, si nos solucionan esas dudas…”, deslizó Orsi en un diálogo con la prensa horas después de la reunión.

“La alternativa para hacerlo por superficie exige de algunas definiciones técnicas que nos van a tener que acercar, que tiene que ver con semáforos, con algunas líneas de ómnibus que atraviesan 18”, explicó.

Tras la luz verde de Orsi, el equipo de Movilidad comenzó a preparar la nueva propuesta técnica, en un trabajo a contrarreloj que se extendió hasta el fin de semana. El objetivo era conseguir tiempos de viaje mejores a los actuales y que además fueran aceptables al compararse con los que conseguiría el túnel, si bien nunca llegarán a los mismos niveles de velocidad.

El proyecto tal cual está diseñado hoy incluye un soterramiento por 18 de Julio. Por lo tanto, cuando se habla de la ventaja que la reforma implicaría en los tiempos de viaje del transporte público, se calcula teniendo en cuenta ese elemento.

Por ejemplo, en su discurso ante la Asamblea General, el presidente dijo que el objetivo de la reforma es recortar un tercio los tiempos de viaje entre los dos trayectos elegidos (desde Zonamérica hasta Ciudad Vieja y desde El Pinar hasta Ciudad Vieja). Es algo que plantea el nuevo sistema pero porque incluye una mejora sustantiva en uno de los corredores más lentos: 18 de Julio.

Si bien todavía no hay definición sobre ese punto, el resto de la reforma -que Orsi se comprometió a terminar en 2029- ya está básicamente confirmado. Los dos trayectos a los que aludió el presidente estarán conectados a través de un sistema BRT (bus rapid transit) que implicará ómnibus de 200 pasajeros, carriles exclusivos y ascenso y descenso de pasajeros por varias puertas.

Los ómnibus BRT irán por dos troncales: Camino Maldonado / 8 de Octubre y Giannattasio / Avenida Italia. Al llegar a la zona de Tres Cruces, ingresarán a una nueva estación, que tendrá varios subsuelos, y luego saldrán hacia Ciudad Vieja. Cómo irán hasta el barrio histórico es lo que todavía no se afinó, si lo harán sobre 18 de Julio o por debajo.