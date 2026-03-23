Este lunes comienza la campaña de vacunación antigripa en todo el país

“La vacunación es más efectiva cuando se realiza antes del aumento de la circulación viral, que en Uruguay suele registrarse durante los meses de invierno”, destacó el MSP. Este año, la campaña se adelantó un mes frente al avance de casos de gripe en varias zonas del mundo.

Si bien la vacuna estará disponible para “toda persona que desee vacunarse”, el MSP la recomienda especialmente para personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones de salud, como los adultos mayores de 65 años, los niños de entre seis meses y cinco años de edad, personas con enfermedades crónicas, inmunosuprimidas, embarazadas y el personal de la salud.

En el contexto actual, el ministerio incluyó a quienes trabajan en contacto con aves o en la cadena productiva avícola, así como trabajadores del sector ganadero y lácteo, debido a su “potencial exposición” a virus de influenza.

La vacuna tiene una efectividad estimada de 40%. Según los datos difundidos, reduce hospitalizaciones y evita uno de cada tres cuadros graves en los grupos de riesgo.

Refuerzo contra el covid-19

Este lunes además comenzará la campaña de refuerzo de vacunación contra el covid-19, confirmaron fuentes del MSP. Se ofrecerán, de forma gratuita, las vacunas del laboratorio Pfizer que protegen contra el sublinaje LP.8.1, descendiente de ómicron, que se ofrecen en Estados Unidos y otros países.

Las dosis están recomendadas para personas mayores de 70 años y mayores de 50 años con comorbilidades, embarazadas, personas mayores de cinco años con inmunosupresión moderada a severa, y personal de salud, tal como se recomendó en la campaña pasada, agregaron las fuentes ministeriales.