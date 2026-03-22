En el Día Mundial del Agua, OSE destacó obras para asegurar calidad del servicio

Calidad del agua

Sostuvo Ferreri que la calidad del agua potable que OSE suministra a la población cumple con los estándares nacionales e internacionales vigentes. “Existe un sistema permanente de monitoreo y control que permite verificar diariamente los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua distribuida en todo el país”, explicó.

Precisó que para el organismo, “el desafío es consolidar un sistema más resiliente frente a eventos climáticos extremos, fortaleciendo las fuentes de agua y modernizando la infraestructura para asegurar calidad y confiabilidad en el largo plazo. Por esa razón en el período actual realizamos el plan de inversiones públicas más grande de la historia de OSE. Un conjunto de obras estratégicas para fortalecer el abastecimiento de agua potable, ampliar la red de saneamiento y actualizar la gestión”.

Obra estratégica

En otro orden, hizo énfasis en las obras que el organismo llevará adelante en este periodo. Entre ellas la represa de Casupá, a la que calificó de "obra estratégica". "Estamos hablando de una obra cuya inversión asciende a U$S 130 millones, donde está previsto que los trabajos comiencen a inicios de 2027, y que permitirá aumentar la capacidad de reserva de agua dulce y mejorar la regulación del sistema ante períodos de sequía prolongada", subrayó.

Además, "va a contribuir a diversificar las fuentes de abastecimiento y a reducir la dependencia de una única cuenca, lo que constituye una mejora sustancial en términos de resiliencia operativa", sostuvo.

Sostuvo que la reciente firma del contrato de modificación del Proyecto Neptuno "permitió avanzar en un conjunto de obras relevantes para el fortalecimiento del sistema metropolitano. Estamos hablando de una inversión estimada de U$S 213 millones, con un inicio de trabajos previsto para abril de 2026".

Entre las obras previstas se destaca la construcción de una nueva planta de potabilización en Aguas Corrientes, con mayor capacidad de producción, así como la ejecución de la Séptima Línea de Bombeo para mejorar el transporte de agua dentro del sistema, agregó.

"Estas intervenciones permitirán optimizar la distribución, aumentar la confiabilidad del servicio y acompañar el crecimiento urbano del área metropolitana", sostuvo.

Emergencia

Con respecto a la emergencia agropecuaria por la falta de lluvias, indicó que “el déficit hídrico continúa afectando distintas regiones del país y eso obliga a un monitoreo permanente de las fuentes de abastecimiento”.

Indicó que las reservas “muestran comportamientos dispares según las cuencas, con algunas situaciones a las que tenemos que prestar especial atención en algunas localidades del interior, como el momento que están atravesando las ciudades de Minas y Solís de Mataojo”.