Lille Caruso: "No los voy a juzgar yo, los va a juzgar la historia"

"Actitud vergonzosa"

Caruso es una luchadora incansable por verdad, memoria y justicia. Hace medio siglo reclama que los responsables del asesinato de Álvaro Balbi, su esposo y padre de sus hijos, paguen por su crimen. Un crimen de lesa humanidad. Esta semana no fue particularmente feliz para ella. A pesar de que atiende la llamada con ruido de risas de niños de fondo dice que noticias como estas la dejan "mal, mal anímicamente".

"Pienso que está mal y que no puede ser", afirmó aunque aseguró que nunca confió demasiado: "Yo nunca confié demasiado, te voy a decir, en las posiciones del Frente Amplio [en materia de Derechos Humanos]", "hubo cosas que no me convencieron jamás", sentenció.

"Me dolió la posición del Frente, pero sé que no es lo que yo quiero y voy a seguir peleando por lo que pienso que es justo", aseguró la militante notoriamente afectada.

Dijo que evidentemente no le parece nada bien la acción que llevó adelante el Ministerio del Interior, especialmente el ministro Negro, sobre quien recae la responsabilidad política.

"Acepto que lo hagan ellos si piensan que es así, porque no los voy a juzgar yo, los va a juzgar la historia, la gente los va a jugar, los juzgaremos los que pensamos de verdad, no los que se venden a las porquerías de estos tipos [los terroristas de estado] pensando así. Yo pienso que cada cual se hace responsable de sus actos y yo no me hago grandes problemas porque la historia los va a marcar a ellos. Si vos tenés una actitud tan vergonzosa frente a los hechos", "quiero decir, públicamente que no tienen vergüenza", resumió Caruso.

De qué lado de la mecha te encontrás

Para la viuda de Álvaro Balbi, por un lado está "la gente que no tiene vergüenza" y por otro lado están los que "siempre nos mantenemos luchando por la verdad, por la justicia, que nos ha costado años y años en defender".

Caruso dijo que esto no se quedará así, que hablará con su abogado el Dr. López Goldaracena y tomará las medidas pertinentes "vamos a tomar medidas, no va a quedar así", concluyó.

* Proyecto de sistematización de información de archivos del pasado reciente vinculados al terrorismo de estado y graves violaciones a los Derechos Humanos. https://cruzar.edu.uy/