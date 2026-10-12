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Política trabajadores |

diálogo social

Álvaro Delgado se pronunció en contra de habilitar jubilación a partir de los 60 años

La iniciativa fue anunciada este lunes por el Poder Ejecutivo tras la reunión del Consejo de Ministros, lo que no le gustó a Delgado.

A Delgado no le gusta la iniciativa del Gobierno.

A Delgado no le gusta la iniciativa del Gobierno.

 Dante Fernandez / FocoUy
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El gobierno vuelve a insistir por otra vía con algo sobre lo que la ciudadanía ya se pronunció en las urnas”, escribió Delgado en su cuenta de la red X.

Defendió la reforma de la seguridad social aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, que estableció un aumento gradual de la edad de retiro hasta los 65 años, señalando que "en 2023 hicimos una reforma previsional responsable. En 2024 quisieron revertirla, incluyendo volver a los 60 años, y los uruguayos no acompañaron”.

“No se puede seguir buscando caminos alternativos para cambiar lo que la gente no acompañó. La democracia también es respetar la voluntad popular”, concluyó el presidente del Partido Nacional.

Jubilación para trabajadores

Más temprano, el Poder Ejecutivo anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley para crear una causal de retiro anticipado a los 60 años de edad con 30 años de servicio.

La causal habilita un mecanismo general de acceso, concebido para atender contingencias y brindar mayor flexibilidad ante las diferentes situaciones que atraviesan las personas.

De este modo, se consideran las diferencias en las trayectorias laborales, el desgaste físico acumulado, las diversas posibilidades de permanecer en el mercado laboral a edades avanzadas y las desigualdades en la expectativa de vida según el nivel socioeconómico.

En ese sentido, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez remarcó la trascendencia de otorgar la libertad de elección a los trabajadores que desempeñan empleos extenuantes, están físicamente comprometidos o se ven afectados por el cambio tecnológico. Asimismo, enfatizó que esta es una norma de alcance general, aplicable a todos los uruguayos y no limitada a sectores específicos.

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