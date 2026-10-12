Álvaro Delgado se pronunció en contra de habilitar jubilación a partir de los 60 años

“No se puede seguir buscando caminos alternativos para cambiar lo que la gente no acompañó. La democracia también es respetar la voluntad popular”, concluyó el presidente del Partido Nacional.

Jubilación para trabajadores

Más temprano, el Poder Ejecutivo anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley para crear una causal de retiro anticipado a los 60 años de edad con 30 años de servicio.

La causal habilita un mecanismo general de acceso, concebido para atender contingencias y brindar mayor flexibilidad ante las diferentes situaciones que atraviesan las personas.

De este modo, se consideran las diferencias en las trayectorias laborales, el desgaste físico acumulado, las diversas posibilidades de permanecer en el mercado laboral a edades avanzadas y las desigualdades en la expectativa de vida según el nivel socioeconómico.

En ese sentido, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez remarcó la trascendencia de otorgar la libertad de elección a los trabajadores que desempeñan empleos extenuantes, están físicamente comprometidos o se ven afectados por el cambio tecnológico. Asimismo, enfatizó que esta es una norma de alcance general, aplicable a todos los uruguayos y no limitada a sectores específicos.