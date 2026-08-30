Secretaría de Derechos Humanos exhorta a dar información sobre desaparecidos

Convoca, además, a la ciudadanía a aportar cualquier dato que contribuya a conocer el paradero de personas detenidas desaparecidas durante el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, señaló la Secretaría.

Información por personas desaparecidas

Toda información o recuerdo puede ser clave para la investigación, agrega. Las vías de recepción están a cargo de la INDDHH, organismo competente en la materia, y por las siguientes vías:

Teléfonos: 091 612 244 / 099 612 233 / 098 234 826

Correo electrónico: [email protected]

Atención presencial: Bulevar Artigas 1532 (Montevideo)

Esta fecha internacional fue formalizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

En Uruguay, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas fue aprobada por el Parlamento en noviembre de 2008, incorporándose así a la normativa nacional.