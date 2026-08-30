Se conmemora este domingo el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) exhorta a la ciudadanía a aportar cualquier dato que contribuya a conocer el paradero de personas detenidas desaparecidas durante el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.
día del detenido desaparecido
Secretaría de Derechos Humanos exhorta a dar información sobre desaparecidos
A instancias de la ONU se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y la Secretaria de Derechos Humanos pide información.