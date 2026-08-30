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Derecho Humanos

día del detenido desaparecido

Secretaría de Derechos Humanos exhorta a dar información sobre desaparecidos

A instancias de la ONU se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y la Secretaria de Derechos Humanos pide información.

Memorial de los Detenidos Desaparecidos; la Secretaría pide información.

Memorial de los Detenidos Desaparecidos; la Secretaría pide información.
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Se conmemora este domingo el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) exhorta a la ciudadanía a aportar cualquier dato que contribuya a conocer el paradero de personas detenidas desaparecidas durante el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.

En consonancia con la celebración, la Secretaría de Derechos Humanos reafirma el compromiso del Estado con la búsqueda de detenidos desaparecidos y el derecho de las familias y la sociedad a conocer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.

Convoca, además, a la ciudadanía a aportar cualquier dato que contribuya a conocer el paradero de personas detenidas desaparecidas durante el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, señaló la Secretaría.

Información por personas desaparecidas

Toda información o recuerdo puede ser clave para la investigación, agrega. Las vías de recepción están a cargo de la INDDHH, organismo competente en la materia, y por las siguientes vías:

Teléfonos: 091 612 244 / 099 612 233 / 098 234 826

Correo electrónico: [email protected]

Atención presencial: Bulevar Artigas 1532 (Montevideo)

Esta fecha internacional fue formalizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

En Uruguay, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas fue aprobada por el Parlamento en noviembre de 2008, incorporándose así a la normativa nacional.

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