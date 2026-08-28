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Deportes Argentina: | sanciones | amistosos

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A diferencia de Uruguay, futbolistas de Argentina podrán cumplir sanciones en amistosos

La FIFA aceptó pedido de la AFA, para que los jugadores de la selección de Argentina suspendidos tras la final del mundial, puedan cumplir sus sanciones en partidos amistosos Clase A.

Futbolistas de Argentina fueron sancionados por incidentes en la final del Mundial.

Futbolistas de Argentina fueron sancionados por incidentes en la final del Mundial.
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Por Redacción Caras y Caretas

Este viernes en Tarde de Fútbol, el periodista argentino de Doble Amarilla, Fernando Czyz, tiró una bomba que va a caer mal en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y en el seno de la selección uruguaya: los jugadores de la selección argentina sancionados por los incidentes en la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 podrán cumplir su pena en partidos amistosos.

Según informó Czyz, "la FIFA aceptó" en las últimas horas la solicitud de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) remitida a la Comisión Disciplinaria del organismo rector del fútbol mundial, para que los futbolistas de la selección argentina sancionados, puedan cumplir la sanción en partidos amistosos "Clase A", además de oficiales.

Los sancionados son Leandro Paredes (10 partidos), Nahuel Molina (7), Thiago Almada (1) y el ayudante de Lionel Scaloni, y excapitán de la selección, Roberto Ayala (3). A su vez, Argentina deberá jugar los próximos dos partidos de local al 50% del aforo disponible.

La doble vara de la FIFA

En Uruguay, el área jurídica de la AUF está con las luces prendidas por esta polémica decisión, puesto que cuando fueron sancionados once jugadores de la selección uruguaya tras la pelea en la que participaron en las tribunas del Bank of America Stadium de Charlotte, durante la semifinal disputada contra Colombia en la Copa América realizada en 2024 en Estados Unidos, cinco de ellos debieron cumplir su sanciones disciplinarias en las Eliminatorias Sudamericanas y no en partidos amistosos como le permitió la FIFA a los futbolistas de la selección argentina.

Darwin Núñez debió cumplir 5 partidos de suspensión; Rodrigo Bentancur y Mathías Olivera, 4 partidos; y Ronald Araujo y José María Giménez, 3 partidos.

La AUF todavía no se pronunció respecto a la polémica decisión de la FIFA a favor de la AFA.

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