A diferencia de Uruguay, futbolistas de Argentina podrán cumplir sanciones en amistosos

La doble vara de la FIFA

En Uruguay, el área jurídica de la AUF está con las luces prendidas por esta polémica decisión, puesto que cuando fueron sancionados once jugadores de la selección uruguaya tras la pelea en la que participaron en las tribunas del Bank of America Stadium de Charlotte, durante la semifinal disputada contra Colombia en la Copa América realizada en 2024 en Estados Unidos, cinco de ellos debieron cumplir su sanciones disciplinarias en las Eliminatorias Sudamericanas y no en partidos amistosos como le permitió la FIFA a los futbolistas de la selección argentina.

Darwin Núñez debió cumplir 5 partidos de suspensión; Rodrigo Bentancur y Mathías Olivera, 4 partidos; y Ronald Araujo y José María Giménez, 3 partidos.

La AUF todavía no se pronunció respecto a la polémica decisión de la FIFA a favor de la AFA.