Este viernes en Tarde de Fútbol, el periodista argentino de Doble Amarilla, Fernando Czyz, tiró una bomba que va a caer mal en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y en el seno de la selección uruguaya: los jugadores de la selección argentina sancionados por los incidentes en la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 podrán cumplir su pena en partidos amistosos.
Te FIFA
A diferencia de Uruguay, futbolistas de Argentina podrán cumplir sanciones en amistosos
La FIFA aceptó pedido de la AFA, para que los jugadores de la selección de Argentina suspendidos tras la final del mundial, puedan cumplir sus sanciones en partidos amistosos Clase A.