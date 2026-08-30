Irán anuncia que responderá al ataque de EEUU a una isla en el estrecho de Ormuz

Según el comunicado, varios militares iraníes murieron o resultaron heridos durante dicho ataque.

Ataque de EEUU

Las fuerzas de EE.UU. aseguran haber atacado dos lanzacohetes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) en la isla de Larak, informa Al Jazeera, que cita a un funcionario del país norteamericano.

El ataque se habría producido cuando los sistemas se preparaban para disparar hacia el estrecho de Ormuz, indicó la fuente, que señaló que las fuerzas estadounidenses están monitoreando la zona y se encuentran listas para proteger el tránsito por la vía marítima.

Según medios iraníes, el ataque costó la vida a al menos dos personas e hirió a otras dos.

El ataque fue confirmado por el CGRI, que precisó que "varios combatientes y compatriotas" murieron o resultaron heridos, y prometió responder a la agresión. "El agresor será castigado", se lee en su comunicado.

Por su parte, el portal Axios puntualiza que esta acometida fue el primer ataque estadounidense contra Irán desde finales de julio.

Reanudan hostilidades

Irán y EEUU reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que sus respectivos presidentes firmaran un memorando de entendimiento destinado a poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones sobre un acuerdo definitivo.

En las últimas semanas, Washington y Teherán, con la ayuda de mediadores de Oriente Medio, han intentado acordar los términos de un nuevo pacto para poner fin al conflicto.

Sin embargo, el pasado 19 de agosto, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el inicio de una "operación económica" contra Irán, que describió como un proceso de "aislamiento de una escala sin precedentes", y llamó a los aliados de Washington a sumarse a la iniciativa.

La Cancillería iraní calificó las sanciones anunciadas por EEUU de "terrorismo económico" y las consideró un "crimen contra la humanidad".

(En base a RT y Sputnik)