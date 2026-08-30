Irán anuncia que responderá al ataque de EEUU a una isla en el estrecho de Ormuz

Irán responderá a Estados Unidos por su ataque con drones a la isla iraní de Larek, situada en el estrecho de Ormuz, declaró el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI, unidad de élite de las Fuerzas Armadas del país persa).
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Poco antes, la agencia de noticias Tasnim informó de al menos dos muertos y dos heridos a causa del referido ataque.
"EEUU e Israel una vez más (…) decidieron revivir su siniestro papel (…) con un acto agresivo de ataque a la isla de Larek. Los militares del Irán islámico responderán a este ataque y el agresor será castigado", señala la portavocía del CGRI en su canal de Telegram.
Según el comunicado, varios militares iraníes murieron o resultaron heridos durante dicho ataque.
Ataque de EEUU
Las fuerzas de EE.UU. aseguran haber atacado dos lanzacohetes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) en la isla de Larak, informa Al Jazeera, que cita a un funcionario del país norteamericano.
El ataque se habría producido cuando los sistemas se preparaban para disparar hacia el estrecho de Ormuz, indicó la fuente, que señaló que las fuerzas estadounidenses están monitoreando la zona y se encuentran listas para proteger el tránsito por la vía marítima.
Según medios iraníes, el ataque costó la vida a al menos dos personas e hirió a otras dos.
El ataque fue confirmado por el CGRI, que precisó que "varios combatientes y compatriotas" murieron o resultaron heridos, y prometió responder a la agresión. "El agresor será castigado", se lee en su comunicado.
Por su parte, el portal Axios puntualiza que esta acometida fue el primer ataque estadounidense contra Irán desde finales de julio.
Reanudan hostilidades
Irán y EEUU reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que sus respectivos presidentes firmaran un memorando de entendimiento destinado a poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones sobre un acuerdo definitivo.
En las últimas semanas, Washington y Teherán, con la ayuda de mediadores de Oriente Medio, han intentado acordar los términos de un nuevo pacto para poner fin al conflicto.
Sin embargo, el pasado 19 de agosto, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el inicio de una "operación económica" contra Irán, que describió como un proceso de "aislamiento de una escala sin precedentes", y llamó a los aliados de Washington a sumarse a la iniciativa.
La Cancillería iraní calificó las sanciones anunciadas por EEUU de "terrorismo económico" y las consideró un "crimen contra la humanidad".
(En base a RT y Sputnik)