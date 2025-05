Dirigente colorado acusó a Ojeda por abuso de poder y amenazas

El ex candidato a diputado lamenta haber creído en un proyecto que prometía renovación, pero que, a su juicio, "terminó actuando con las peores prácticas de siempre". Ibarra concluye su declaración con una crítica severa a la posibilidad de que Ojeda hubiera alcanzado la Presidencia, afirmando: "Qué suerte que no llegó a la Presidencia. Uruguay se salvó." A pesar de anticipar posibles represalias y la falta de amplificación mediática, Ibarra reafirma su compromiso con la verdad y su decisión de no callar.