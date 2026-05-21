Economía global en zona de alta tensión

Este fenómeno revive un concepto clásico de la macroeconomía: el “shock de oferta”. A diferencia de las crisis generadas por falta de demanda, un shock de oferta ocurre cuando suben abruptamente los costos de producción por factores externos —como guerras, crisis energéticas o interrupciones logísticas— y eso empuja los precios al alza incluso en contextos de menor crecimiento económico. Fue exactamente lo que ocurrió durante las crisis petroleras de los años setenta.

La preocupación actual es que el mundo pueda acercarse nuevamente a un escenario de “estanflación”, uno de los términos más temidos por economistas y bancos centrales. La estanflación combina inflación alta con crecimiento débil o estancamiento económico. Es un escenario particularmente complejo porque las herramientas tradicionales de política económica pierden efectividad: subir tasas ayuda a controlar precios, pero también enfría aún más la actividad; bajarlas puede estimular la economía, pero corre el riesgo de alimentar la inflación.

En paralelo, el mercado de bonos estadounidense comenzó a enviar señales de alerta. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 y 30 años alcanzaron niveles no vistos desde 2007. Para comprender la importancia de este dato, hay que recordar que los bonos del Tesoro son considerados el principal activo “seguro” del sistema financiero internacional. Cuando sus rendimientos suben, significa que los inversores están exigiendo mayores retornos para prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos.

Ese aumento responde a varios factores simultáneos. Por un lado, el temor a que la inflación permanezca elevada durante más tiempo. Por otro, la creciente preocupación por el enorme déficit fiscal estadounidense y el aumento del endeudamiento público. Además, las tensiones geopolíticas incrementan la percepción de riesgo global y generan volatilidad financiera.

El rendimiento de los bonos es mucho más que un dato técnico de Wall Street. Funciona como referencia para créditos hipotecarios, préstamos empresariales, financiamiento internacional y valuación de activos financieros en todo el mundo. Cuando los rendimientos suben, el costo del dinero aumenta para gobiernos, empresas y familias.

En ese contexto aparece el debate sobre la Fed. La Reserva Federal tiene un doble mandato: controlar la inflación y sostener el empleo. Durante los últimos años aplicó fuertes subas de tasas para contener la inflación posterior a la pandemia. La expectativa para 2026 era iniciar un proceso gradual de reducción. Pero si el petróleo continúa alto y la inflación vuelve a acelerarse, la Fed podría verse obligada a mantener una política monetaria restrictiva por más tiempo o incluso considerar nuevas alzas.

Ese cambio de expectativas es clave porque los mercados financieros operan anticipando escenarios futuros. Hoy ya no discuten cuántas veces bajará la Fed las tasas, sino si podrá bajarlas sin provocar un nuevo rebrote inflacionario. La política monetaria estadounidense vuelve así a estar condicionada por factores geopolíticos globales.

La situación también revela un fenómeno más amplio: la creciente interdependencia entre geopolítica y economía. En los últimos años, conflictos militares, disputas tecnológicas, sanciones comerciales y tensiones energéticas comenzaron a influir directamente sobre inflación, cadenas de suministro y decisiones de inversión. Es lo que muchos analistas denominan “geoeconomía”: el uso de herramientas económicas como instrumentos de poder estratégico.

La guerra con Irán no impacta únicamente sobre Medio Oriente. Tiene consecuencias sobre precios internacionales, mercados financieros, comercio global y expectativas empresariales. De la misma manera, las decisiones de la Fed no afectan solo a Estados Unidos: condicionan el flujo de capitales, el valor del dólar, el costo del financiamiento y la estabilidad económica de países emergentes en todo el mundo.

Para América Latina y economías pequeñas y abiertas como Uruguay, este escenario implica desafíos importantes. Tasas internacionales altas encarecen el financiamiento externo, fortalecen al dólar y generan mayor volatilidad financiera. Al mismo tiempo, un petróleo caro aumenta costos internos y puede afectar inflación y competitividad.

El escenario global actual combina elementos que hace pocos meses parecían improbables: tensiones geopolíticas crecientes, energía cara, deuda elevada y bancos centrales atrapados entre la necesidad de controlar precios y evitar una desaceleración más profunda. La pregunta sobre si la Fed podría volver a subir tasas ya no parece exagerada. Y eso, por sí solo, muestra hasta qué punto el mundo económico volvió a entrar en una etapa de incertidumbre estructural.