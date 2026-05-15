Gasto militar global: quién gasta más, quién produce y quién compra más

Estados Unidos sigue liderando el gasto militar mundial

Aunque el gasto estadounidense cayó en 2025, el país continúa siendo, por amplio margen, la principal potencia militar del planeta. Estados Unidos destinó 954.000 millones de dólares a defensa, equivalente a cerca de un tercio del gasto militar global.

La reducción del 7,5% respecto del año anterior estuvo vinculada principalmente a la ausencia de nuevos paquetes de ayuda militar para Ucrania durante 2025. Sin embargo, SIPRI advierte que la baja probablemente será temporal.

El informe señala que el Congreso estadounidense ya aprobó un presupuesto militar superior al billón de dólares para 2026, mientras la administración del presidente Donald Trump impulsa un aumento aún mayor para los próximos años, con foco en capacidades nucleares, modernización convencional y disuasión frente a China en el Indo-Pacífico.

Detrás de Estados Unidos aparecen China y Rusia, consolidando un triángulo de potencias que concentra más de la mitad del gasto militar mundial.

Los países que más gastan en defensa

Estados Unidos — US$ 954.000 millones

China — US$ 336.000 millones

Rusia — US$ 190.000 millones

Alemania — US$ 114.000 millones

India — US$ 86.000 millones

Reino Unido — US$ 81.000 millones

Arabia Saudita — US$ 75.000 millones

Ucrania — US$ 65.000 millones

Francia — US$ 64.000 millones

Japón — US$ 50.000 millones

China, segundo mayor inversor militar del mundo, elevó su gasto un 7,4% hasta los 336.000 millones de dólares, acumulando 31 años consecutivos de incrementos. El gigante asiático mantiene un fuerte proceso de modernización de sus fuerzas armadas, especialmente en capacidades navales, misiles y tecnología militar avanzada.

Rusia, por su parte, destinó 190.000 millones de dólares a defensa en pleno cuarto año de guerra con Ucrania. El gasto militar ruso ya representa el 7,5% de su PIB y alcanzó niveles históricamente altos en relación con el gasto público total del país.

Europa acelera el rearme

Uno de los principales motores del aumento global del gasto militar en 2025 fue Europa. El continente incrementó un 14% su inversión en defensa, alcanzando los 864.000 millones de dólares.

La invasión rusa de Ucrania continúa empujando un fuerte proceso de rearme entre los países europeos, especialmente dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Alemania se convirtió en el cuarto país con mayor gasto militar del mundo tras aumentar un 24% su presupuesto hasta los 114.000 millones de dólares. Por primera vez desde 1990, Berlín superó el umbral del 2% del PIB destinado a defensa.

España también registró uno de los mayores incrementos relativos: elevó un 50% su gasto militar hasta los 40.200 millones de dólares, superando igualmente el objetivo del 2% del PIB impulsado por la OTAN.

Según SIPRI, 22 de los 29 miembros europeos de la alianza atlántica ya cumplen o superan ese objetivo.

Ucrania y los países que más gastan en relación a su economía

Más allá de los montos absolutos, algunos países destinan una proporción extraordinariamente alta de su economía al gasto militar.

Ucrania encabeza ampliamente la lista: el país dedicó el 38,5% de su PIB a defensa en 2025, una cifra excepcional en tiempos recientes y directamente vinculada a la guerra con Rusia.

Corea del Norte aparece en segundo lugar, con un estimado del 25% de su economía orientada a capacidades militares.

Los países que más gastan como porcentaje del PIB

Ucrania — 38,5%

Corea del Norte — 25%

Argelia — 8,8%

Israel — 7,8%

Rusia — 7,5%

Arabia Saudita — 6,5%

Azerbaiyán — 6,4%

Armenia — 6%

Omán — 5,6%

Kuwait — 4,7%

El listado refleja cómo las amenazas regionales, los conflictos abiertos y las disputas territoriales influyen directamente en las prioridades presupuestarias de numerosos Estados.

En Medio Oriente, por ejemplo, países como Israel y Arabia Saudita mantienen altos niveles de gasto debido a las tensiones regionales persistentes, mientras que Armenia y Azerbaiyán continúan destinando importantes recursos militares tras años de conflicto en Nagorno Karabaj.

El negocio global de las armas

Además del gasto militar, SIPRI monitorea el comercio internacional de armamento, una industria multimillonaria concentrada en pocas potencias exportadoras.

Estados Unidos domina claramente el mercado mundial de armas, con el 42% de las exportaciones globales. El liderazgo estadounidense se apoya en gigantes de la industria militar, alianzas estratégicas y una fuerte demanda de sistemas avanzados por parte de aliados en Europa, Medio Oriente y Asia.

Francia ocupa el segundo lugar con el 10% del mercado global, consolidando su crecimiento como proveedor militar en regiones como Asia y Medio Oriente.

Rusia, históricamente uno de los principales exportadores, cayó al tercer puesto con el 7%, afectada por sanciones internacionales, dificultades de producción y el impacto de la guerra en Ucrania.

Los mayores exportadores de armas

Estados Unidos — 42%

Francia — 10%

Rusia — 7%

China — 5%

Alemania — 5%

Italia — 4%

Reino Unido — 3%

España — 3%

Corea del Sur — 2%

Israel — 2%

El crecimiento de Corea del Sur como exportador refleja además la expansión de nuevas industrias militares asiáticas, especialmente en tecnología, vehículos blindados y artillería.

Quiénes compran más armas

La demanda internacional de armamento está concentrada principalmente en regiones atravesadas por conflictos o rivalidades estratégicas.

Ucrania se convirtió en el principal importador de armas del mundo, absorbiendo el 14% del mercado global. Desde el inicio de la invasión rusa, el país depende masivamente del suministro externo de sistemas antiaéreos, municiones, drones, vehículos blindados y misiles.

India ocupa el segundo lugar con el 9%, manteniendo una política de adquisiciones diversificada para responder tanto a China como a Pakistán.

Qatar y Arabia Saudita figuran entre los principales compradores debido a las tensiones en Medio Oriente y sus programas de modernización militar.

Los principales importadores de armas

Ucrania — 14%

India — 9%

Qatar — 7%

Arabia Saudita — 7%

Pakistán — 5%

Japón — 4%

Australia — 3,5%

Egipto — 3%

Estados Unidos — 2%

Corea del Sur — 2%

La presencia de Japón, Australia y Corea del Sur también refleja el creciente peso estratégico de Asia-Pacífico, donde la competencia entre China y Estados Unidos redefine las prioridades de seguridad regional.

Un mundo cada vez más militarizado

El informe de SIPRI muestra que el aumento del gasto militar ya no es un fenómeno aislado de algunas potencias, sino una tendencia global que atraviesa Europa, Asia, Medio Oriente y África.

El rearme, la competencia estratégica entre grandes potencias y los conflictos regionales están redefiniendo las prioridades económicas y de seguridad de numerosos países.

Mientras tanto, el mercado internacional de armas continúa concentrado en pocas potencias exportadoras, con Estados Unidos consolidando un liderazgo dominante tanto en gasto como en producción y ventas internacionales de armamento.