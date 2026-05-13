Rendición de Cuentas 2025: entre la prudencia fiscal y las tensiones por el gasto

Sin embargo, la restricción fiscal no implica ausencia de prioridades. El gobierno ha señalado su intención de mantener el foco en áreas estratégicas como la atracción de inversiones y la atención a la infancia, dos ejes considerados fundamentales para sostener el crecimiento y mejorar la equidad en el mediano plazo. El desafío será compatibilizar estos objetivos con un escenario de recursos limitados, donde cada decisión de gasto implica necesariamente una renuncia o postergación en otro frente.

Desde el plano político, la discusión ya comienza a tomar forma. El Frente Amplio ha puesto la mirada en esta rendición como una oportunidad para revisar la asignación de recursos y corregir lo que considera limitaciones del presupuesto inicial. La tensión entre disciplina fiscal y demandas de mayor gasto social promete ser uno de los ejes centrales del debate parlamentario en los próximos meses.

La Rendición de Cuentas 2025 se presenta como una prueba de equilibrio para la política económica uruguaya. En un contexto de menor dinamismo económico y restricciones fiscales, el gobierno deberá combinar prudencia y capacidad de priorización, mientras el sistema político debate el rumbo del gasto público. Más allá de los números, lo que está en juego es la capacidad de sostener la estabilidad macroeconómica sin descuidar las necesidades sociales y las bases del crecimiento futuro.