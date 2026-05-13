El Poder Ejecutivo se prepara para enviar al Parlamento la Rendición de Cuentas 2025 antes del 30 de junio de 2026, en un contexto económico desafiante que obliga a tomar decisiones con alto grado de cautela. Bajo la conducción del ministro de Economía, Gabriel Oddone, el equipo económico enfrenta un escenario marcado por la desaceleración del crecimiento con proyecciones en torno al 1,6% para 2026 y crecientes restricciones fiscales que limitan el margen de maniobra del gobierno.
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Rendición de Cuentas 2025: entre la prudencia fiscal y las tensiones por el gasto
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se ha instalado un enfoque de “precaución”, que podría traducirse en una rendición de cuentas con “gasto cero”.