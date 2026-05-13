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La inflación en Estados Unidos vuelve a presionar: energía, guerra y pérdida de poder adquisitivo

Por primera vez en tres años, la inflación superó el crecimiento de los salarios, que se ubicaron en torno al 3,6% interanual.

Se complica la inflación.

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La inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse en abril de 2026 y encendió nuevas señales de alerta sobre la evolución de la economía global. Con una tasa interanual del 3,8% el nivel más alto desde mayo de 2023, el aumento de los precios refleja una combinación de factores internos y externos, con un protagonista claro: el encarecimiento de la energía en un contexto de creciente tensión geopolítica. El dato no solo preocupa a los mercados y a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), sino que también impacta directamente en los hogares, marcando un punto de inflexión en la recuperación del poder adquisitivo.

Por primera vez en tres años, la inflación superó el crecimiento de los salarios, que se ubicaron en torno al 3,6% interanual. Esta brecha implica una pérdida real de ingresos para los trabajadores, en un contexto donde el costo de vida vuelve a ganar terreno. El aumento no es homogéneo: los mayores incrementos se registran en rubros esenciales como alimentos, vivienda y, especialmente, energía. Este último componente fue determinante, con un alza interanual del 12,5%, la más pronunciada desde 2022.

Detrás de este salto inflacionario aparece un factor externo clave: la guerra en Irán y su impacto sobre el mercado energético global. El conflicto ha afectado el tránsito por el Estrecho de Ormuz una de las principales arterias del comercio mundial de petróleo generando disrupciones en la oferta y presionando al alza los precios internacionales del crudo. En una economía altamente dependiente de la energía para transporte, producción y consumo, estos aumentos se trasladan rápidamente al resto de los precios.

Las presiones inflacionarias también se reflejan en los precios al productor, que crecieron un 6% interanual en abril, superando las expectativas del mercado. Este indicador suele anticipar futuros incrementos en los precios al consumidor, lo que sugiere que la inflación podría mantenerse elevada en los próximos meses. En este escenario, la Fed enfrenta un dilema complejo: sostener su política de control de la inflación con tasas de interés elevadas o flexibilizar para no frenar en exceso la actividad económica.

El contexto actual revive el riesgo de un escenario más desafiante para la economía estadounidense y global. Una inflación persistente, combinada con tensiones geopolíticas y costos energéticos elevados, puede derivar en un período de menor crecimiento con precios altos, lo que algunos analistas ya advierten como un posible retorno de presiones estanflacionarias. Además, el impacto no se limita a Estados Unidos: el encarecimiento de la energía y los alimentos tiene efectos directos sobre las economías emergentes, amplificando vulnerabilidades externas y presionando sus propias dinámicas inflacionarias.

En definitiva, el dato de inflación de abril no es solo una señal coyuntural, sino un recordatorio de la fragilidad del equilibrio económico global. La combinación de conflictos internacionales, mercados energéticos tensionados y presiones internas vuelve a poner a prueba a la política monetaria y a los gobiernos, en un contexto donde el costo de vida vuelve a ser una preocupación central para millones de personas.

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