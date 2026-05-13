La inflación en Estados Unidos vuelve a presionar: energía, guerra y pérdida de poder adquisitivo

Las presiones inflacionarias también se reflejan en los precios al productor, que crecieron un 6% interanual en abril, superando las expectativas del mercado. Este indicador suele anticipar futuros incrementos en los precios al consumidor, lo que sugiere que la inflación podría mantenerse elevada en los próximos meses. En este escenario, la Fed enfrenta un dilema complejo: sostener su política de control de la inflación con tasas de interés elevadas o flexibilizar para no frenar en exceso la actividad económica.

El contexto actual revive el riesgo de un escenario más desafiante para la economía estadounidense y global. Una inflación persistente, combinada con tensiones geopolíticas y costos energéticos elevados, puede derivar en un período de menor crecimiento con precios altos, lo que algunos analistas ya advierten como un posible retorno de presiones estanflacionarias. Además, el impacto no se limita a Estados Unidos: el encarecimiento de la energía y los alimentos tiene efectos directos sobre las economías emergentes, amplificando vulnerabilidades externas y presionando sus propias dinámicas inflacionarias.

En definitiva, el dato de inflación de abril no es solo una señal coyuntural, sino un recordatorio de la fragilidad del equilibrio económico global. La combinación de conflictos internacionales, mercados energéticos tensionados y presiones internas vuelve a poner a prueba a la política monetaria y a los gobiernos, en un contexto donde el costo de vida vuelve a ser una preocupación central para millones de personas.