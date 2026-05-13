La inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse en abril de 2026 y encendió nuevas señales de alerta sobre la evolución de la economía global. Con una tasa interanual del 3,8% el nivel más alto desde mayo de 2023, el aumento de los precios refleja una combinación de factores internos y externos, con un protagonista claro: el encarecimiento de la energía en un contexto de creciente tensión geopolítica. El dato no solo preocupa a los mercados y a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), sino que también impacta directamente en los hogares, marcando un punto de inflexión en la recuperación del poder adquisitivo.
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La inflación en Estados Unidos vuelve a presionar: energía, guerra y pérdida de poder adquisitivo
Por primera vez en tres años, la inflación superó el crecimiento de los salarios, que se ubicaron en torno al 3,6% interanual.