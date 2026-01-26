BCU reduce la tasa de interés al 6,5% tras detectar "dinámicas anómalas" en el mercado.

El Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) aplicó una reducción de 100 puntos básicos en la Tasa de Política Monetaria (TPM), fijándola en 6,5%. Según el organismo, la medida se tomó ante la proyección de un "desalineamiento de la inflación respecto de la meta" y con el propósito de que las condiciones financieras "contribuyan a que retome su convergencia hacia el 4,5% anual".