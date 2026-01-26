BCU reduce la tasa de interés al 6,5% tras detectar "dinámicas anómalas" en el mercado.

El Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) aplicó una reducción de 100 puntos básicos en la Tasa de Política Monetaria (TPM), fijándola en 6,5%. Según el organismo, la medida se tomó ante la proyección de un "desalineamiento de la inflación respecto de la meta" y con el propósito de que las condiciones financieras "contribuyan a que retome su convergencia hacia el 4,5% anual".
El comunicado del Comité de Política Monetaria (Copom) detalla que la inflación cerró el año 2025 en 3,65%, ubicándose por debajo de lo proyectado. Asimismo, el BCU destacó que el promedio de las expectativas de inflación a dos años continuó reduciéndose, comportamiento que, a juicio de la institución, "reafirma la necesidad de sostener un impulso monetario consistente con la convergencia de la inflación y de sus expectativas hacia el objetivo establecido".
Respecto al contexto internacional, la autoridad monetaria señaló un debilitamiento del dólar, situación que a nivel doméstico fue "amplificada en las últimas semanas con un mercado de cambios que operó con mayor sensibilidad".
El informe describe la existencia de "dinámicas anómalas" que incluyen episodios de desbalance entre órdenes de compra y venta junto a una menor liquidez. Ante este escenario, que según el BCU pone en riesgo la estabilidad de los precios, el Directorio determinó "profundizar el ciclo de reducción de la TPM", con lo cual la política monetaria "ingresa en una fase expansiva".
El Banco Central advirtió que, si se constatan nuevamente "situaciones excepcionales a nivel doméstico", se utilizarán los instrumentos adecuados para preservar condiciones ordenadas en el marco del régimen vigente. Para realizar un seguimiento cercano de esta situación, se resolvió convocar a una reunión adicional del Copom en marzo, instancia que permitirá contar con la "flexibilidad necesaria para continuar evaluando, de ser necesario, la profundización del sesgo expansivo".