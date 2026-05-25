Ahmad Alsweis: "El gobierno que sirva a la narrativa israelí perderá su base electoral"

Consultado sobre el debate político en América Latina respecto al conflicto en Medio Oriente, Alsweis reconoció que actualmente existen “dos posiciones claras” en la región. Según dijo, una de ellas “se sitúa a favor de Palestina, pero a la vez se sitúa a favor de las leyes internacionales”, mientras que la otra “se pone al servicio del estado sionista de Israel, sin cuestionar nada”.

El "costo político" de servir a Israel

En esa línea, consideró que los gobiernos que respaldan la postura israelí podrían enfrentar costos políticos en sus propios países. “Los pueblos latinoamericanos se han declarado bien claramente a favor de los derechos humanos y del derecho internacional”, afirmó, y agregó que “cualquier gobierno que tome la postura de servir a la narrativa israelí, actualmente creemos que está perdiendo su base electoral”.

Alsweis también fue consultado sobre las posibilidades reales de que se cumplan las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas vinculadas al conflicto palestino-israelí. Allí sostuvo que Israel atraviesa un creciente aislamiento internacional y comparó su situación con la que vivió el régimen del apartheid en Sudáfrica.

“El Estado sionista de Israel está más aislado que nunca y se está aislando aún más”, aseguró. Según indicó, incluso los aliados históricos de Israel “poco a poco se están alejando de él, o se ven muy comprometidos por su conducta en Oriente Medio”.

El embajador trazó además un paralelismo histórico con la persecución de criminales nazis tras la Segunda Guerra Mundial. “Creo que van a ser perseguidos y juzgados los que han hecho esos genocidios”, sostuvo, al tiempo que denunció que el pueblo palestino enfrenta “un genocidio constante” que, según afirmó, afecta no solo a la población civil sino también a su cultura y a su economía.