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Sociedad Ahmad Alsweis |

Con el embajador de Palestina en Uruguay

Ahmad Alsweis: "El gobierno que sirva a la narrativa israelí perderá su base electoral"

El nuevo embajador palestino en Uruguay, Ahmad Alsweis, analizó en Caras y Caretas TV el genocidio contra Palestina y el posicionamiento de la región: “Israel está más aislado que nunca”.

Ahmad Alsweis,embajador de Palestina en Uruguay.

Ahmad Alsweis,embajador de Palestina en Uruguay.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El nuevo embajador de Palestina en Uruguay, Ahmad Alsweis, fue entrevistado en el programa "Éramos tan progres", emitido por Caras y Caretas TV, a pocas semanas de haber presentado sus cartas credenciales ante el canciller Mario Lubetkin. Durante la entrevista detalló el desafió de su misión en Uruguay y analizó el debate actual en torno al genocidio.

¿Cuáles son hoy los objetivos del vinculo entre Palestina y Uruguay?

Alsweis señaló que Uruguay “ha marcado la línea de trabajo para toda Latinoamérica con el derecho internacional” y afirmó que Palestina apuesta a profundizar el vínculo bilateral en torno a la defensa de los derechos humanos. En ese sentido, indicó que la representación diplomática buscará impulsar iniciativas en apoyo al pueblo palestino frente a “ese ataque a su identidad y a nuestra existencia”.

El diplomático adelantó además que existen conversaciones con autoridades uruguayas para avanzar en distintas acciones políticas y legislativas, aunque aclaró que todavía están en una etapa de elaboración. “Siempre hemos mantenido muy buenas relaciones con los gobiernos uruguayos y vamos coordinando conjuntamente qué se puede hacer y hasta dónde se puede llegar”, expresó.

Consultado sobre el debate político en América Latina respecto al conflicto en Medio Oriente, Alsweis reconoció que actualmente existen “dos posiciones claras” en la región. Según dijo, una de ellas “se sitúa a favor de Palestina, pero a la vez se sitúa a favor de las leyes internacionales”, mientras que la otra “se pone al servicio del estado sionista de Israel, sin cuestionar nada”.

El "costo político" de servir a Israel

En esa línea, consideró que los gobiernos que respaldan la postura israelí podrían enfrentar costos políticos en sus propios países. “Los pueblos latinoamericanos se han declarado bien claramente a favor de los derechos humanos y del derecho internacional”, afirmó, y agregó que “cualquier gobierno que tome la postura de servir a la narrativa israelí, actualmente creemos que está perdiendo su base electoral”.

Alsweis también fue consultado sobre las posibilidades reales de que se cumplan las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas vinculadas al conflicto palestino-israelí. Allí sostuvo que Israel atraviesa un creciente aislamiento internacional y comparó su situación con la que vivió el régimen del apartheid en Sudáfrica.

“El Estado sionista de Israel está más aislado que nunca y se está aislando aún más”, aseguró. Según indicó, incluso los aliados históricos de Israel “poco a poco se están alejando de él, o se ven muy comprometidos por su conducta en Oriente Medio”.

El embajador trazó además un paralelismo histórico con la persecución de criminales nazis tras la Segunda Guerra Mundial. “Creo que van a ser perseguidos y juzgados los que han hecho esos genocidios”, sostuvo, al tiempo que denunció que el pueblo palestino enfrenta “un genocidio constante” que, según afirmó, afecta no solo a la población civil sino también a su cultura y a su economía.

Embed - #53 - ETP - | Con Federico Gyurkovits, Valentina Alvariza y Diego Lois

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