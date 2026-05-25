Muerte a la hora del té: Netflix revive uno de los casos criminales más insólitos de Argentina

A través de testimonios de periodistas especializados, investigadores y personas vinculadas al caso, la película reconstruye cómo Yiya Murano habría tejido una red de engaños financieros antes de convertirse en una de las criminales más recordadas del país. Según la investigación, Murano pedía dinero prestado a personas de confianza y luego, para evitar devolverlo, terminaba eliminando a sus víctimas.

Uno de los aspectos más destacados de la producción es la participación de especialistas en policiales como la periodista Virginia Messi, cuya mirada aporta contexto y análisis sobre un expediente que marcó a generaciones enteras. El documental también incorpora material de archivo y documentos poco difundidos que permiten revisar el caso desde nuevas perspectivas.

Yiya Murano

La figura de Yiya Murano trascendió el ámbito judicial hace tiempo. Su historia inspiró libros, programas de televisión y distintas adaptaciones de ficción, pero esta nueva producción busca correrse del dramatismo tradicional para centrarse en los mecanismos de manipulación y confianza que hicieron posibles los crímenes. En lugar de enfocarse únicamente en el impacto del delito, el documental propone una reflexión sobre cómo operan ciertos vínculos de poder y engaño en la vida cotidiana.

Yiya Murano: Muerte a la hora del té es una producción capaz de captar tanto a quienes conocen el caso desde hace años como a nuevas generaciones que descubrirán por primera vez uno de los capítulos más oscuros de la crónica policial argentina.

La combinación entre testimonios inéditos, material histórico y una narrativa centrada en la psicología de los personajes convierte a este documental en una de las apuestas más fuertes de Netflix para 2026 dentro de las producciones argentinas basadas en hechos reales.