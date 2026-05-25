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Cultura | Muerte a la hora del té | Netflix | Yiya Murano

Superó a la ficción

Muerte a la hora del té: Netflix revive uno de los casos criminales más insólitos de Argentina

Netflix estrenó Muerte a la hora del té, un documental con testimonios inéditos y una mirada cruda sobre uno de los casos más insólitos de Argentina.

Yiya Murano: Muerte a la hora del té

Yiya Murano: Muerte a la hora del té
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La producción dirigida por Alejandro Hartmann retoma el caso de Yiya Murano, conocida popularmente como “la envenenadora de Monserrat”, una mujer acusada de asesinar a tres amigas en 1979 utilizando cianuro durante reuniones sociales aparentemente inofensivas. Décadas después, la historia continúa despertando fascinación y horror, especialmente por la frialdad con la que ocurrieron los crímenes y por el perfil de una mujer que durante años logró mantener una imagen pública respetable.

True crime

Con una duración aproximada de 96 minutos, el documental forma parte de la creciente apuesta de Netflix por contenidos true crime latinoamericanos. Sin embargo, esta producción busca diferenciarse de otras propuestas del género al alejarse del tono sensacionalista y apostar por una reconstrucción más profunda del contexto y de la personalidad de la protagonista.

A través de testimonios de periodistas especializados, investigadores y personas vinculadas al caso, la película reconstruye cómo Yiya Murano habría tejido una red de engaños financieros antes de convertirse en una de las criminales más recordadas del país. Según la investigación, Murano pedía dinero prestado a personas de confianza y luego, para evitar devolverlo, terminaba eliminando a sus víctimas.

Uno de los aspectos más destacados de la producción es la participación de especialistas en policiales como la periodista Virginia Messi, cuya mirada aporta contexto y análisis sobre un expediente que marcó a generaciones enteras. El documental también incorpora material de archivo y documentos poco difundidos que permiten revisar el caso desde nuevas perspectivas.

Yiya Murano

La figura de Yiya Murano trascendió el ámbito judicial hace tiempo. Su historia inspiró libros, programas de televisión y distintas adaptaciones de ficción, pero esta nueva producción busca correrse del dramatismo tradicional para centrarse en los mecanismos de manipulación y confianza que hicieron posibles los crímenes. En lugar de enfocarse únicamente en el impacto del delito, el documental propone una reflexión sobre cómo operan ciertos vínculos de poder y engaño en la vida cotidiana.

Yiya Murano: Muerte a la hora del té es una producción capaz de captar tanto a quienes conocen el caso desde hace años como a nuevas generaciones que descubrirán por primera vez uno de los capítulos más oscuros de la crónica policial argentina.

La combinación entre testimonios inéditos, material histórico y una narrativa centrada en la psicología de los personajes convierte a este documental en una de las apuestas más fuertes de Netflix para 2026 dentro de las producciones argentinas basadas en hechos reales.

Embed - Yiya Murano: Muerte a la hora del té | Tráiler oficial | Netflix

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