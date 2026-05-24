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Política Vivienda | subsidio | cooperativa

Cambios para agilizar

Ministerio de Vivienda anuncia nuevo esquema de sorteos y mejoras en subsidios para el sistema cooperativo

Vivienda acordó un nuevo esquema de sorteos por antigüedad, un piso mínimo para subsidios y un plan para agilizar los trámites de las obras.

Ministerio de Vivienda (MVOT)

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El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) mantuvo una nueva instancia de trabajo con federaciones e institutos de asistencia técnica en el espacio “Cooperativismo en diálogo”. Durante el encuentro, encabezado por el ministro interino, Christian Di Candia, y el director nacional de Vivienda, Milton Machado, las autoridades presentaron un paquete de medidas que incluye el calendario de los próximos sorteos, un nuevo sistema de prioridades para las familias participantes y un piso mínimo para los subsidios habitacionales.

El ministro interino destacó que estas decisiones forman parte de un proceso continuo de modernización del sistema cooperativo. "La política habitacional no se construye de forma unilateral desde los escritorios; se construye conversando, corrigiendo y aprendiendo de los procesos en el territorio", afirmó Di Candia, quien definió al cooperativismo como un "eje fundamental" de la vivienda en el país.

Un nuevo sistema de sorteos con prioridad por antigüedad

Uno de los anuncios más esperados por las familias fue la definición de las próximas fechas y la reestructura del sistema de asignación de viviendas. A partir de ahora, los sorteos se realizarán de forma diferenciada entre las cooperativas de ayuda mutua y las de ahorro previo.

Además, con el objetivo de dar respuesta a los grupos que llevan más tiempo esperando, el total de los cupos disponibles se distribuirá en tres franjas según la cantidad de participaciones previas:

  • 50% de las viviendas se asignará a las cooperativas que participan por tercera vez.

  • 30% de las viviendas será para aquellas que asisten por segunda ocasión.

  • 20% de las viviendas se destinará a los grupos que ingresan al sorteo por primera vez.

Piso mínimo para subsidios y desburocratización

En materia de apoyo económico, el MVOT oficializó que el monto mínimo del subsidio habitacional se fijará a partir de media Unidad Reajustable (UR). Asimismo, las autoridades informaron que se flexibilizarán los requisitos vinculados al producto arquitectónico, permitiendo una mayor adaptabilidad en los proyectos de construcción en territorio.

Finalmente, la jornada sirvió para repasar la agenda de las cuatro mesas técnicas activas entre el ministerio y el sector. Actualmente, los equipos trabajan en la reducción de la burocracia estatal para destrabar retrasos históricos y simplificar trámites clave, tales como:

  • Reprogramaciones de plazos.

  • Emisión de actas de inicio y finalización de obras.

  • Revisión de los montos mínimos exigidos para registrar los avances de obra.

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