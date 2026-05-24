Ministerio de Vivienda anuncia nuevo esquema de sorteos y mejoras en subsidios para el sistema cooperativo

Además, con el objetivo de dar respuesta a los grupos que llevan más tiempo esperando, el total de los cupos disponibles se distribuirá en tres franjas según la cantidad de participaciones previas:

50% de las viviendas se asignará a las cooperativas que participan por tercera vez.

30% de las viviendas será para aquellas que asisten por segunda ocasión.

20% de las viviendas se destinará a los grupos que ingresan al sorteo por primera vez.

Piso mínimo para subsidios y desburocratización

En materia de apoyo económico, el MVOT oficializó que el monto mínimo del subsidio habitacional se fijará a partir de media Unidad Reajustable (UR). Asimismo, las autoridades informaron que se flexibilizarán los requisitos vinculados al producto arquitectónico, permitiendo una mayor adaptabilidad en los proyectos de construcción en territorio.

Finalmente, la jornada sirvió para repasar la agenda de las cuatro mesas técnicas activas entre el ministerio y el sector. Actualmente, los equipos trabajan en la reducción de la burocracia estatal para destrabar retrasos históricos y simplificar trámites clave, tales como: