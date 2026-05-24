El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) mantuvo una nueva instancia de trabajo con federaciones e institutos de asistencia técnica en el espacio “Cooperativismo en diálogo”. Durante el encuentro, encabezado por el ministro interino, Christian Di Candia, y el director nacional de Vivienda, Milton Machado, las autoridades presentaron un paquete de medidas que incluye el calendario de los próximos sorteos, un nuevo sistema de prioridades para las familias participantes y un piso mínimo para los subsidios habitacionales.
Cambios para agilizar
Ministerio de Vivienda anuncia nuevo esquema de sorteos y mejoras en subsidios para el sistema cooperativo
Vivienda acordó un nuevo esquema de sorteos por antigüedad, un piso mínimo para subsidios y un plan para agilizar los trámites de las obras.