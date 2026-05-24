¿Palo en la rueda? el gobierno de Orsi llegará a ser el más interpelado de la historia de la democracia

La política de la interpelación permanente

En filas oficialistas existe la convicción de que la oposición decidió instalar una lógica de “campaña permanente” utilizando las herramientas parlamentarias como mecanismo de confrontación política más que como instancia de contralor puntual.

La fecha elegida para la interpelación a Oddone —coincidente con el debut de Uruguay en el Mundial— fue leída desde el Frente Amplio como una “picardía” opositora destinada a maximizar visibilidad mediática y condicionar la agenda pública.

Desde blancos y colorados rechazan esa interpretación y sostienen que el Parlamento debe ejercer plenamente su función de control sobre el Poder Ejecutivo. Sin embargo, también admiten en privado cierta preocupación: que el uso reiterado de interpelaciones termine generando saturación social y desgaste de la propia herramienta constitucional.

“El riesgo es que la gente termine naturalizándolas o directamente perdiendo interés”, reconocieron dirigentes de la oposición consultados por El Observador.

Un ritmo récord del gobierno

De acuerdo con datos del Programa de Estudios Parlamentarios, el récord histórico lo mantiene el gobierno de Jorge Batlle, cuyos ministros enfrentaron 24 interpelaciones entre 2000 y 2005, en un contexto marcado por la crisis económica y financiera.

Durante la administración de Luis Lacalle Pou hubo 14 interpelaciones —dos de ellas promovidas por el propio oficialismo—, mientras que el segundo gobierno de Tabaré Vázquez acumuló 19 y el de José Mujica llegó a 18, misma cifra que el primer mandato frenteamplista.

En ese contexto, el actual ritmo parlamentario aparece como particularmente intenso para una administración que aún transita su etapa inicial.

Y la oposición va por más...

En el oficialismo ya descuentan que el ministro de Ambiente, Eduardo Ortuño, volverá a ser convocado próximamente, esta vez al Senado, a raíz de la construcción de la represa de Casupá. El impulsor sería el senador nacionalista Martín Lema.

El episodio confirma que la oposición parece decidida a mantener una estrategia de alta presión política sobre el gabinete, combinando temas de gestión, cuestionamientos administrativos y disputas por el rumbo del gobierno.

Desde el Frente Amplio responden que la coalición republicana está replicando la lógica del “palo en la rueda” que durante el período pasado criticaba públicamente. En el oficialismo entienden que existe una apuesta deliberada a instalar un clima de inestabilidad o desgaste temprano sobre la administración Orsi.

Mientras tanto, en el Parlamento las interpelaciones se multiplican y comienzan a transformarse en uno de los rasgos distintivos del nuevo ciclo político uruguayo.