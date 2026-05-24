Vacunación en escuelas: Lustemberg anunció la campaña y Bianchi respondió "estamos en Uruguay, no en Cuba"

La jerarca sostuvo que Uruguay tiene “una larga historia de vacunación” y señaló que la campaña busca fortalecer esa tradición “con más cercanía y presencia en territorio”.

La respuesta de Bianchi y la referencia a Cuba

El mensaje fue respondido por la senadora blanca Graciela Bianchi, quien relativizó la novedad del anuncio y recordó que la vacunación en escuelas existe desde hace décadas en Uruguay.

“A mí ya me vacunaban en la escuela y nací en el año 1953”, escribió la legisladora.

Pero la respuesta tomó rápidamente un tono político e ideológico cuando agregó: “Cuidado que estamos en Uruguay, no en Cuba”.

La frase generó cientos de reacciones y comentarios en redes sociales, donde se multiplicaron tanto las críticas como los respaldos a la senadora.

El recuerdo de las vacunas cubanas

Entre quienes cuestionaron a Bianchi, varios usuarios recordaron que Cuba donó vacunas a Uruguay durante la crisis sanitaria de 2001 y 2002 vinculada a casos de meningitis, en medio de una de las situaciones económicas más complejas de la historia reciente del país.

Otros defendieron a la legisladora nacionalista y remarcaron que las campañas de vacunación en escuelas forman parte desde hace décadas de las políticas sanitarias uruguayas, independientemente de los gobiernos de turno.

El intercambio derivó así en una discusión más amplia sobre salud pública, memoria política y el tono del debate partidario en redes sociales.

La campaña 2026 apunta a reforzar esa estrategia territorial mediante equipos de salud que recorrerán centros educativos de todo el país, previa autorización firmada por madres, padres o responsables.

Desde el Ministerio de Salud Pública insistieron en la importancia de completar los esquemas de vacunación y destacaron que la coordinación entre el sistema educativo y sanitario permite llegar de forma más efectiva a las familias y prevenir enfermedades evitables.