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Mundo

Rusia exhorta a extranjeros a evacuar Kiev tras anunciar ofensiva contra centros de mando

La Cancillería de Rusia advierte que intensificará ataques a centros de mando e instalaciones militares dispersas en la capital ucraniana.

Rusia anuncia poderoso ataque contra Kiev

Rusia anuncia poderoso ataque contra Kiev

 Sergey Bobylev / Sputnik
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La Cancillería de Rusia advirtió que intensificará los ataques sistemáticos sobre infraestructura militar y administrativa en la capital ucraniana tras el letal bombardeo en Starobelsk.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia emitió una advertencia urgente dirigida a ciudadanos extranjeros, personal diplomático y representantes de organizaciones internacionales, instándolos a abandonar la ciudad de Kiev "lo antes posible". El comunicado oficial anticipa una intensificación de los ataques sistemáticos dirigidos contra el complejo militar-industrial, puestos de mando y centros de toma de decisiones en la capital ucraniana.

Ofensiva en respuesta al ataque en Starobelsk

De acuerdo con la diplomacia rusa, la medida responde de forma directa a las recientes acciones de las fuerzas ucranianas contra la población civil en territorio controlado por Moscú. En particular, señalaron el bombardeo contra una residencia estudiantil en la ciudad de Starobelsk, en la región de Lugansk, el cual se saldó con la muerte de 21 jóvenes.

La Cancillería rusa calificó este suceso como "la última gota de paciencia" y acusó al gobierno de Volodímir Zelenski y a sus aliados de la OTAN de violar las Convenciones de Ginebra de 1949 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

"Dado que los objetivos mencionados están dispersos por todo Kiev, advertimos a los ciudadanos extranjeros (...) de la necesidad de abandonar la ciudad lo antes posible, y a los residentes de la capital ucraniana, de no acercarse a las instalaciones de la infraestructura militar y administrativa". — Comunicado de la Cancillería de Rusia.

Despliegue de armamento hipersónico y alta precisión

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que las operaciones de represalia ya han comenzado a ejecutarse en la capital y su provincia periférica. Según el reporte militar del pasado 24 de mayo, las fuerzas rusas emplearon un arsenal de alta tecnología que incluyó:

  • Misiles balísticos Oréshnik e Iskander.

  • Misiles aerobalísticos hipersónicos Kinzhal y de crucero Tsirkón.

  • Drones de ataque y misiles de crucero de base aérea, marítima y terrestre.

El gobierno ruso enfatizó que sus fuerzas no planificaron ni ejecutaron ataques contra la infraestructura civil general de Ucrania. Los objetivos prioritarios declarados son las plantas de diseño y producción de drones —así como los centros donde se procesa inteligencia provista por la OTAN—, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y los puestos del mando principal de las fuerzas terrestres.

La advertencia de evacuación permanece activa debido a que las instalaciones del complejo militar-industrial y los centros administrativos ucranianos se encuentran distribuidos dentro del tejido urbano de Kiev, lo que incrementa el riesgo colateral en la periferia de dichos puntos.

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