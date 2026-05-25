La Cancillería rusa calificó este suceso como "la última gota de paciencia" y acusó al gobierno de Volodímir Zelenski y a sus aliados de la OTAN de violar las Convenciones de Ginebra de 1949 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

"Dado que los objetivos mencionados están dispersos por todo Kiev, advertimos a los ciudadanos extranjeros (...) de la necesidad de abandonar la ciudad lo antes posible, y a los residentes de la capital ucraniana, de no acercarse a las instalaciones de la infraestructura militar y administrativa". — Comunicado de la Cancillería de Rusia.

Despliegue de armamento hipersónico y alta precisión

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que las operaciones de represalia ya han comenzado a ejecutarse en la capital y su provincia periférica. Según el reporte militar del pasado 24 de mayo, las fuerzas rusas emplearon un arsenal de alta tecnología que incluyó:

Misiles balísticos Oréshnik e Iskander .

Misiles aerobalísticos hipersónicos Kinzhal y de crucero Tsirkón .

Drones de ataque y misiles de crucero de base aérea, marítima y terrestre.

El gobierno ruso enfatizó que sus fuerzas no planificaron ni ejecutaron ataques contra la infraestructura civil general de Ucrania. Los objetivos prioritarios declarados son las plantas de diseño y producción de drones —así como los centros donde se procesa inteligencia provista por la OTAN—, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y los puestos del mando principal de las fuerzas terrestres.

La advertencia de evacuación permanece activa debido a que las instalaciones del complejo militar-industrial y los centros administrativos ucranianos se encuentran distribuidos dentro del tejido urbano de Kiev, lo que incrementa el riesgo colateral en la periferia de dichos puntos.