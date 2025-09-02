Hacete socio para acceder a este contenido

Economía

Por la confianza

La importancia de las estadísticas fiables en la gobernanza y su impacto en la economía

La crisis griega resalta cómo el país utilizó cifras infladas del PIB y niveles de deuda subestimados para acceder a financiamiento a bajo costo.

Se necesitan estadísticas creíbles.

Por María Noel Sanguinetti

La integridad de las estadísticas económicas es fundamental para una buena gobernanza, ya que son la base sobre la cual se toman decisiones políticas y económicas cruciales. Sin embargo, el abuso y la manipulación de estos datos pueden tener consecuencias desastrosas. Ejemplos de crisis económicas pasadas, como la crisis de deuda en Grecia en 2012 y la distorsión de cifras en la Unión Soviética, ilustran la fragilidad de confiar en datos poco fiables.

La crisis griega resalta cómo el país utilizó cifras infladas del Producto Interno Bruto (PIB) y niveles de deuda subestimados para acceder a financiamiento a bajo costo en los mercados internacionales. A pesar de las advertencias de organismos como Eurostat acerca de la fiabilidad de las estadísticas griegas, estas fueron ignoradas en gran parte, creando un clima de confianza engañosa entre los bancos y los inversores. El eventual colapso condujo a un rescate del Fondo Monetario Internacional, severas medidas de austeridad y una profunda recesión económica. A pesar de las reformas, una década después, el PIB de Grecia apenas había crecido comparado con los niveles de 2012, lo que subraya los peligros a largo plazo de la manipulación de datos.

De manera similar, la experiencia de la Unión Soviética revela que cuando los gobiernos comienzan a creer sus propios números distorsionados, las implicaciones pueden ser catastróficas. A pesar de que un estudio de la CIA en 1987 sostenía que las cifras de crecimiento soviéticas eran precisas, el colapso final de la URSS demostró que estaban infladas y ocultaban problemas críticos como la escasez y la mala calidad de bienes de consumo. Este tipo de corrupción estadística no solo engaña a los ciudadanos, sino que también desestabiliza la confianza inversora y la efectividad del gobierno.

Frente a este panorama, es fundamental que los gobiernos mantengan agencias estadísticas independientes y competentes que ayuden a anclarlos en la realidad. Sin embargo, las estadísticas oficiales en muchos países de la OCDE se enfrentan a desafíos significativos, debido a presupuestos decrecientes y la incapacidad de adaptarse a rápidos cambios tecnológicos. Sin una inversión adecuada, los estadísticos deben modernizar y mejorar sus métodos de recopilación y análisis de datos.

A pesar de las dificultades, la reciente retórica política y los ataques a la infraestructura estadística en Estados Unidos por parte de la administración Trump podrían abrir la puerta a una modernización necesaria. Este contexto podría impulsar a los funcionarios a explorar nuevas tecnologías que faciliten el análisis de grandes volúmenes de datos y replantearse cómo miden el rendimiento económico. Aunque tal cambio puede ser disruptivo, es esencial para mejorar la calidad de las estadísticas y, por ende, la capacidad de los gobiernos para formular políticas efectivas.

En conclusión, la manipulación y el desprecio de las estadísticas oficiales no solo perjudican la política económica a corto plazo, sino que también pueden tener efectos desproporcionados en la confianza del inversor y la efectividad del gobierno a largo plazo. A medida que las economías del mundo se enfrentan a nuevos desafíos, la importancia de mantener la integridad de los datos económicos se convierte en una prioridad ineludible para asegurar un futuro económico estable y equitativo.

