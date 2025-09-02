El pasado 18 de agosto, el ministro de Economía y Finanzas presentó una serie de anuncios relacionados con la promoción de inversiones en el país, los cuales se incorporan en el Proyecto de Ley de Presupuesto. Entre las medidas destacadas, se propone la creación de la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión (DNII), que integrará la Dirección Nacional de Zonas Francas y la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP). Esta reestructuración busca agilizar y potenciar los procesos de inversión.
Cambios
Promoción de inversiones en el proyecto de Ley de Presupuesto
