Promoción de inversiones en el proyecto de Ley de Presupuesto

De esta forma también esta el rol de la ANDE con algunos cambios relevantes en su rol y en el desarrollo de políticas orientadas a las Pymes.

Finalmente, se busca potenciar la utilización de la Ventanilla Única de Inversiones (VUI), mejorando su interconexión con diversas reparticiones del Estado para simplificar y facilitar el proceso de inversión.

Estas iniciativas se enmarcan de acuerdo a las declaraciones realizadas por el gobierno en el compromiso claro del gobierno para crear un ambiente propicio para las inversiones, con la expectativa de dinamizar la economía y generar empleos de calidad.

De los anuncios surgen claramente cambios en la vinculación del sector público con el privado, novedades en materia tributaria y cambios en políticas e instituciones lo que marca algunos cambios en lo que hace a la institucionalidad pública.