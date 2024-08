Economista Jorge Notaro cuestionó a firmantes contra el plebiscito de la Seguridad Social

Pero los cuestionamientos del académico no terminaron ahí. “Los 111 son la tecnocracia del FA organizada, no son académicos ni de izquierda, son tecnócratas que se auto perciben progresistas, del viejo FLS hoy reciclados apostando a ganador, excepto dos o tres que tuvieron que buscar lugar a la sombra del PCU y de Carolina porque los otros no los querían” dijo Notaro.

“Algunos changaron con el FA y se preparan para repetir, otros aspiran a debutar. ¿por qué no les alcanzó con la toma de posición en contra de sus organizaciones políticas? ¿tienen que marcar presencia en la carrera hacia los cargos?” se preguntó el economista.