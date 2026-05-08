Antel confirmó ataque a plataforma de identidad digital y presentó denuncia en Fiscalía

Entre la información que aparece de los involucrados es nombre y apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico, cédula de identidad, número de teléfono, una fecha de actualización, que indica el último momento en que ese registro fue modificado o validado dentro del sistema.

Denuncia ante el Ministerio del Interior

El atacante afirma haber tenido acceso durante meses a una API y a una clave privada que, según su versión, le habrían permitido no solo consultar datos de usuarios sino también modificar configuraciones de las cuentas.

El mensaje también detalla que los 8 GB de archivos internos incluirían propuestas, documentos legales, materiales sobre infraestructura tecnológica, documentación de backend y frontend, e información sobre portabilidad numérica.

PampaLeaks había publicado filtraciones sobre sistemas de organismos como la DNIC, Sucive, ANEP, UTU, Ceibal y Dinacia, incluyendo nombres, cédulas, direcciones, teléfonos, matrículas, historiales vinculados a vehículos y datos académicos.

Finalmente, la telefónica estatal comunicó que se realizó la denuncia ante el Ministerio del Interior y la Fiscalía, además de aplicaron medidas “correctivas necesarias para detener la actividad ilícita”.